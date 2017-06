Toimeentulotukien käsittelyn paha ruuhkautuminen Kelassa johtui muun muassa siitä, että ihmisiä rekrytoitiin liian vähän ja tietojärjestelmät eivät olleet kaikilta osin valmiita, kertoo Kela sisäisessä arvioinnissaan.

Työntekijävajeen koosta kertoo se, että ennen uudistusta, viime vuoden lopulla rekrytoitiin 733 ihmistä. Ruuhkan takia alkuvuonna 2017 jouduttiin kuitenkin rekrytoimaan vielä 314 lisää.

Kelan mukaan ruuhkien syy oli myös se, että lainsäädäntö valmistui hitaasti. Kelan mukaan se vaikeutti esimerkiksi koulutusta.

Kela myöntää puutteet työntekijöiden koulutuksessa. Sen mukaan koulutusta tarvitaan lisää.

Koulutuksen tarpeesta kertoo, että noin 80 prosenttia Kelan kyselyyn vastanneista etuuskäsittelijöistä ja palveluneuvojista piti saamiaan ohjeita riittämättöminä ja epäselvinä. Etuuden tietojärjestelmäohjeita piti riittämättöminä noin puolet vastanneista.

Kela myöntää, että luottamus sitä kohtaan on heikentynyt

Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely ruuhkautui, kun käsittely siirrettiin kunnilta Kelan hoidettaviksi vuodenalussa. Hakemusten käsittely kesti sallittua pidempään.

Kelan mukaan ongelmat liian myöhään valmistuneessa laissa ja henkilökunnan koossa johtivat myös siihen, ettei tietojärjestelmiä saatu kaikilta osin valmiiksi.

Raportti osoittaa myös, miten hankalaa Kelaan oli toimeentulotukiasioissa saada yhteyttä, kun ruuhka oli pahimmillaan. Pahimmillaan puheluista vain alle 5 prosenttiin vastattiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Enimmillään yhdessä päivässä tuli yli 24 000 perustoimeentulotukea koskevaa puhelua.

Toukokuussa vastattiin jo paikoin yli 90 prosenttiin puheluista.

Perustoimeentulotuen ruuhka on otettu Kelan arviointiryhmän mukaan vakavasti ja siitä on opittu paljon. Kela myöntää, että ruuhkautumisen takia ihmisten luottamus Kelaan on heikentynyt.

Jo aiemmin on kerrottu, että perustoimeentuloratkaisujen viivästymisistä voi saada korvauksia.