Ranuan eläinpuiston jääkarhunpentu ulkoili ensi kertaa

Ranuan eläinpuiston jääkarhunpentu on astunut ensimmäistä kertaa ulkoilmaan.

Toistaiseksi nimetön jääkarhunpentu astui ulkoilmaan Venus-emonsa kanssa pian sen jälkeen, kun karhujen pesätilan luukku avattiin puoliltapäivin.

Pentu syntyi marraskuun lopulla, minkä jälkeen Venus-emo on hoitanut sitä sisätiloissa. Puolikiloisena syntyneestä pennusta on emon rasvaisen maidon turvin kasvanut vajaan kymmenen kilon painoinen pikkukarhu. Pentu on valvontanauhojen perusteella todettu urokseksi.

Ranuan eläinpuiston intendentin Mari Heikkilän mukaan pentu vaikuttaa rohkealta ja ennakkoluulottomalta yksilöltä. Hämärässä karhunpesässä varttunut pentu ei lainkaan aristellut kirkasta päivänvaloa.

- Heti ryntäsi ulos oviaukosta kun vaan emo ohitseen päästi, Heikkilä naurahtaa.

Ulkoilma teki nälkäiseksi

Pentu viihtyi ulkoilmassa noin tunnin kaivellen ja haistellen lunta ja emonsa kanssa leikkien. Tämän jälkeen emo ja pentu palasivat sisätiloihin välipalalle.

Karhunpesän tapahtumia videokameran välityksellä seuranneen Heikkilän mukaan ulkoleikkien nälkiinnyttämä pikkukarhu ryhtyi heti pesään päästyään imemään emonsa maitoa.

Maaliskuun puoliväli on luonteva ajankohta pennun ensiulkoilulle, sillä luonnossa jääkarhuemo hoitaa pentujaan lumeen kaivamassaan pesäluolassa maalis-huhtikuulle. Tuolloin 3-4 kuukauden ikäinen pentu on jo riittävän iso pystyäkseen seuraamaan emoaan jäälakeudella tämän saalistaessa hylkeitä.

Nimettömälle karhunpennulle on Heikkilän mukaan määrä järjestää myöhemmin tänä vuonna nimikilpailu. Pentu on näyttänyt kehittyvän normaalisti ja on muun muassa jo alkanut maistella kiinteää ruokaa emonsa annoksesta.