Raksilan poliisioperaatiossa partioita Raahesta asti – erikoisjoukkoa ei hälytetty, mutta sen jäseniä oli mukana etsinnässä

Raksilan viimeperjantaisen poliisioperaation yhteydessä nähtiin myös niin sanottuun vati-ryhmään kuuluvia poliiseja. Kyseessä on poliisin vaativiin tilanteisiin erikoistunut ryhmä. Itse erikoisryhmää ei kuitenkaan hälytetty paikalle.



– Päivittäisvahvuudella mentiin. Tavanomaiset työvuorossa olevat partiot olivat mukana. Kaikilla Oulun partioilla on osaaminen ja valmius epäillyn vaarallisen henkilön kiinniottoon ja vaarallisen hyökkäyksen torjumiseen, ylikomisario Arto Autio Oulun poliisista kertoo.



Oulun poliisilaitoksella on kuitenkin jokaisessa työvuorossa vähintään kaksi vati-ryhmän jäsentä. Erikoiskoulutuksen saanut ryhmä on tarkoitettu todennetusti vaarallisen henkilön kiinniottoon ja erittäin vaarallisen hyökkäyksen pysäyttämiseen. Ryhmään kuuluvilla poliiseilla on yleensä koulutus järeämmän varustuksen käyttöön kuin muilla partiopoliiseilla. Erikoisryhmään kuuluvan poliisin käytössä voi olla muun muassa G36-kivääri.



– He tekevät normaalia partiointia niin kuin muutkin, Autio toteaa vati-ryhmäläisistä.



Hänellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta vati-ryhmän poliisia oli työvuorossa Raksilan tapahtumien aikana ja mukana operaatiossa.



Perjantain tapahtumat saivat alkunsa siitä, kun alueella liikkunut reppuselkäinen mies oli sanonut ohikulkijalle, että hänellä on ase repussaan. Autio toteaa, että Raksilan tapauksessa kukaan ei ollut uhattuna.



Raksilaan hälytettiin miehen vuoksi lukuisia partioita. Etsintöihin tuli poliiseja myös muun muassa Raahesta.



Järeät luotiliivit vakiovarusteena



Poliisien järeä varustus herätti huomiota alueella liikkuneissa ihmisissä. Aution mukaan suurin osa varustuksesta on sellaista, joka löytyy jokaisella partiolla poliisiautosta.



– Kypärä, järeämmät luotiliivit ja taktinen suojakilpi. Melkein joka autossa on myös tukiase, joka on puolipitkä MP5-konepistooli.



– Se on tätä päivää. Poliisi varautuu työssään hätävarjelutilanteisiin ja vaarallisten tilanteiden torjumiseen. Varusteet liittyvät niihin, Autio toteaa.



Poliisi ottaa varustuksen esille silloin, kun tapahtumasta tulleen ilmoituksen mukaan jollakin paikan päällä olevalla henkilöllä voi olla ase tai jonkun terveys on on vakavassa vaarassa.



Poliisin tukiaseeksi kutsuttu MP5-konepistooli on Suomen poliisin käytössä kertatuliversiona. G36-kiväärillä voidaan ampua myös sarjatulta. Autio sanoo, että poliisi käyttää kivääriä kertatulella. Kiikarilla varustettu kivääri on tarkoitettu kaukana olevan vaarallisen henkilön teon pysäyttämiseen.

Poliisin erikoisryhmällä on käytössä myös G36-kivääri. KUVA: Heckler & Koch

Autio sanoo, että kaikkiin poliisin voimankäyttövälineisiin kuten aseisiin liittyy pakolliset koulutukset, harjoitukset sekä näyttökokeet. Lisäksi niiden käytön osaamista ja hallintaa vaikeissa olosuhteissa testataan vuosittain.

Poliisi on kertonut aiemmin, että G36-kivääreitä on ostettu Suomen poliisin ja rajavartioston erikoisryhmien käyttöön Saksasta.



Raksilan operaation yhteydessä poliisi tarkasti myös alueella olevat oppilaitokset kuten Teuvo Pakkalan koulun ja Oulun ammattikorkeakoulun yksikön. Järeissä luotiliiveissä liikkuvat poliisit tarkastivat myös koululuokat yhteistyössä henkilökunnan kanssa.



– Kun poliisi tarkistaa kohteita, se tekee sen tosissaan, Autio sanoo.



Poliisi ei ole tavoittanut miestä, joka oli kertonut kantavansa asetta.