Rakennustöitä pian enemmän kuin työntekijöitä - Timolle aukesi paikka työmaalta kotikonnuilla

Suomessa on huutava pula rakennustyömaiden työnjohtajista ja vastaavista mestareista. Työvoimapula uhkaa levitä nyt myös suorittavaan portaaseen.

- Rakentajia on vielä löytynyt, mutta tilanne lähestyy työvoimapulaa, Rakennusteollisuus ry:n pääekonomisti Sami Pakarinen arvioi.

Työnjohtopuolella on jouduttu tilanteeseen, jossa eläkkeelle jääneitä mestareita houkutellaan takaisin töihin.

Rakennusliiton tiedotuspäällikkö Heikki Korhonen toteaa, että nimenomaan työnjohtajista ja mestareista on valtavasti pulaa.

Yksi syy siihen on, että rakennusmestarikoulutus ajettiin alas vuosina 1997-2007.

Pakarinen kertoo, että viisikymppisiä työnjohtajia ei juuri ole olemassa: siinä on ollut aukko koulutuksessa.

- Projekteihin tarvitaan nimenomaan kokenutta työnjohtoa, Pakarinen painottaa.

Nykyään työnjohtotehtäviin on taas tarjolla koulutusta.

Kajaanilainen kirvesmiesTimo Oulujärvi, 51, iloitsi kuullessaan, että vihdoin kotiseudulla on tarjolla töitä. Hän aloitti heinäkuussa työt Kainuun uusi sairaala - allianssin työmaalla Kajaanissa.

30 vuotta työn perässä reissannut Oulujärvi pääsi vihdoin asumaan vakituisesti kotikaupunkiinsa. Viimeksi hän oli Kainuussa töissä kymmenkunta vuotta sitten rakentamassa Talvivaaran kaivosta.

- Mikäpä täällä on ollessa. Hyvä täällä on olla. Nyt on saanut taas opetella olemaan vaimon kanssa päivittäin, Oulujärvi nauraa.

- Kyllä kainuulaisia rakentajia on kulkenut etelään. Kun menimme Turkuun ensin lentokoneella Helsingin kautta, niin kyllä maanantaiaamun koneessa oli useita rakentajia. He palasivat loppuviikosta takaisin Kainuuseen, Turusta takaisin kotiseudulleen muuttanut mies kertoo.

Oulujärvelle on luvassa töitä ainakin sairaalan runkovaiheen ajaksi eli noin vuodeksi. Töitä voi olla lisääkin.

20 000 ulkomaalaista