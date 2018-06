Räjähteitä verkossa myynyt yliluutnantti tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Käräjäoikeus tuomitsi torstaina puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen yliluutnantin, joka vei Puolustusvoimilta räjähteitä ja myi niitä verkossa.

Yliluutnantti anasti reilut 13,5 kiloa TNT-räjähdettä ja muun muassa rynnäkkökiväärin ja pistoolin patruunoita. Hän myi osan näistä anonyymissa Tor-verkossa nimimerkillä Maljakko.

– Minulla ei ole täyttä varmuutta siitä, onko kaikki saatu takaisin, eikä edes siitä, mitä kaikkea on myyty. Jotakin vaarallista voi olla vielä kateissa, syyttäjä Mikko Larkia sanoi.

Oikeus huomioi rangaistusta korottavana tekijänä patruunoiden ja TNT-sotilasräjähteen vaarallisuuden.

Syyttäjä tiukkasi mieheltä, eikö räjähteistä ja patruunoista pidetty lukua.

– Jos tilaatte varastolta 1 000 patruunaa ja käytätte 500 ja sanotte, että kaikki käytettiin, eikö kukaan kyseenalaista tätä, Larkia kysyi.

39-vuotias yliluutnantti vastasi yhdellä sanalla: "Ei."

Mies toimi Helsingissä Merisotakoulun koulutusupseerina ja hänellä oli oikeus saada koulutusta varten haltuunsa räjähteitä sekä patruunoita. Hän kertoi, että ammunnoissa kuluvaa materiaalia ei pysty laskemaan kukaan.

– Pyydät x-määrän tavaraa ja palautat x-määrän tavaraa. Kuluu, mitä kuluu ja jotain jää väkisinkin yli. Ei sitä kukaan valvo tai kyttää, mies sanoi.

"Pidämme tarvikkeistamme huolta"

Merisotakoulun johtaja kommodori Tuomas Tiilikainen kertoo STT:lle, että Merisotakoulussa seurataan patruunankulutusta ja halutaan pysyä selvillä siitä, kuka materiaalia käyttää.

– Minun ei ole varmaan tarkoituksenmukaista ruveta kommentoimaan syytetyn lausuntoja. Kyllä me meidän A-tarvikkeistamme pidämme huolta.

Hän kertoo, että käytäntöä on tarkennettu vaaralliseksi luokitelluissa esineissä ja kohteissa.

– Olemme tutkineet meidän menettelytapamme ja tarkentaneet niitä käytäntöjä, mitä meillä on. En tähän pysty sanomaan enempää, että miten olemme niitä tarkentaneet, koska sitä voisi joku toinen käyttää hyväksi.

Riittäisi merkittävään tuhoon

Oikeudessa kuultiin asiantuntijatodistajana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksessa työskentelevää järjestelmäinsinööriä. Hänen mukaansa jo viisi, kuusi kiloa TNT:tä riittää tekemään merkittävää tuhoa, jos se räjäytettäisiin esimerkiksi metrossa.

– Se juna on sitten siinä. Se on sotilasräjähde, joka on tehty aiheuttamaan tuhoa.

Yliluutnantti tuomittiin törkeästä kavalluksesta, törkeästä palvelusrikoksesta, räjähderikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hän kertoi STT:lle, että hänen motiivinsa tekoon oli taloudellinen, mutta ei halunnut avata syitään enempää.

Puolustusasianajaja Olli Piipponen totesi oikeusistunnon jälkeen, että puolustus tyytyy tuomioon, eikä tuomittu aio valittaa hovioikeuteen.