SOK vetää markkinoilta 250 gramman pakkauksessa myytyjä Rainbow Jogurttirahkoja. Takaisinveto koskee tuotteita EAN-koodilla 7340011461319.

Parasta ennen -päiväykset purkeissa ovat 24.3.2018, 31.3.2018, 7.4.2018 ja 14.4.2018. Tuotteen on valmistanut saksalainen DMK GmbH. Jogurttirahkoja on myyty Prismoissa, S-marketeissa, ABC-marketeissa, Sokoksissa sekä Sale- ja Alepa-myymälöissä.

Takaisinvedon syy on valmistajan laiterikko. Valmistaja on havainnut, että valmistuslinjaston täyttölaitteen osa on rikkoutunut, minkä johdosta tuotteisiin on saattanut joutua metallia.

Kuluttajia pyydetään hävittämään tuotteet. Virheellisen tuotteen tyhjä ja huuhdeltu pakkaus pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.