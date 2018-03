Rahtialuksessa vuoto Suomenlahdella Suursaaren lähistöllä - ei uppoamisvaaraa

Rahtialuksen matka katkesi Suomenlahdella Suursaaren länsipuolella torstaina, kun alus sai vuodon puolenpäivän jälkeen. Aluksen konehuoneessa on noin kuusi metriä vettä, kertoo Rajavartiolaitos. Laivalla ei kuitenkaan ole uppoamisvaaraa, ja tilanne aluksella on vakaa.

Pietariin matkalla olleella laivalla on 22 henkilön miehistö. He eivät Merivartioston mukaan ole välittömässä vaarassa. Rajavartiolaitos on tarvittaessa valmis aluksen henkilökunnan nopean evakuointiin.

Viranomaiset ilmoittivat iltapäivällä, että aluksen ei epäillä ajaneen karille.

- Alukselta ei vuoda mereen öljyä tai mitään muutakaan, kertoi meripelastusjohtaja Tommi Karppi Rajavartiolaitoksesta STT:lle kello 17.

Hänen mukaansa vuodon syy näyttäisi olevan konehuoneen merivesikaivon pettäminen. Kaivoon on saattanut tulla putkirikko.

Karpin mukaan viranomaiset eivät olleet vielä alkuiltaan mennessä päättäneet, milloin ja mihin satamaan alusta aiotaan hinata. Omin moottorein se ei Karpin mukaan liikkeelle pääse.

Panaman lipun alla liikennöivä alus teki hätäilmoituksen torstaina kello 12.41 kansainväliseltä merialueelta.

Vesi ei levinne konehuoneesta

Alukselta on ilmoitettu, että sen konehuoneen ovet ovat tiiviisti kiinni eikä konehuoneesta pääse vettä laipioilla eristettyihin muihin sisätiloihin. Vaikka yksi osasto täyttyisi vedellä, aluksella ei näin ole uppoamisvaaraa.

- Jos konehuonetta yritetään tyhjentää vedestä merellä, se todennäköisesti täyttyy uudelleen, Karppi arvioi.

Paikalla on apuna jäänmurtaja Nordica, minkä lisäksi avuksi saapuu noin kello 19 vartiolaiva Tursas. Karpin mukaan myös Rajavartiolaitoksen helikopteri pääsee turmalaivan luo tarvittaessa 15 minuutissa Kotkasta.

Venäjän tai Viron rajavartioston pelastushenkilökuntaa tai aluksia ei ole Karpin mukaan ainakaan toistaiseksi turmapaikalla.