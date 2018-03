Rahoitusalan työkiistassa ei valoa tunnelin päässä

Tässä on taas kaksi joustamatonta osapuolta vastakkain. Tilanne on pitkittynyt ja sen vuoksi ei voi kumpikaan osapuoli antaa periksi. No häviäjiä ovat jatkossa työntekijät, eläkeläiset ja muut henkilökohtaista palvelua tarvitsevat ja pienyrittäjät.... Luulisi tuon asian pystyvä hoitamaan vapaaehtoisuuteen perustuvana ja tiukan paikan tullen määräämällä - saa käyttää tätä ideaa.