Kaksi työntekijäpuolta edustavaa ammattiliittoa on hylännyt sovintoesityksen rahoitusalan työkiistassa. Valtakunnansovittelija Minna Helteen mukaan sovittelun jatkamiselle ei ole heti edellytyksiä.

Sovintoesityksen torjuivat Ammattiliitto Pro sekä Nordean työntekijöitä edustava Nousu. Ylemmät toimihenkilöt YTN olisi hyväksynyt sen, samoin työnantajien edustajat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat Palta.

- Sovittelua ei ole heti edellytyksiä jatkaa, sillä kaikki mahdollisuudet edetä neuvotteluissa on tällä erää haravoitu. Sovittelua ei kuitenkaan katkaista, koska rahoitusalalle tarvitaan ennen pitkää työehtosopimusratkaisut ja työrauha, Helle sanoo.

Ammattiliitto Pron johtajan Antti Hakalan mukaan liitto tyrmäsi sovintoesityksen, koska siihen sisältyi työnantajan yksinmääräämisoikeus. Pro kertoo mahdollisista rahoitusalan jatkotoimista keskiviikkona.

Finanssiala ja Palta olivat tulokseen pettyneitä. Työnantajaliittojen mukaan ammattiliitot ovat yksin vastuussa riidan pitkittymisestä.

- Palkansaajapuolen viesti on nyt se, että rahoitusalalla ei haluta uudistua ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Se on suuri pettymys. Muutostarpeisiin ei vastata sillä, että poteroidutaan vanhoihin kaavoihin, moitti Paltan tuleva toimitusjohtaja, nykyinen varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Paikallisesti sopien ja enintään yksi viikonloppu kuukaudessa

Helteen sovintoesitys lähti siitä, että viikonlopputyön käyttöönotosta olisi ensisijaisesti sovittu paikallisesti. Mikäli paikallisia ratkaisuja ei olisi saavutettu, olisi työantajalla tietyin rajoituksin mahdollisuus määrätä toimihenkilöitä viikonlopputöihin. Viikonlopputyön määrä olisi rajattu yhteen viikonloppuun kuukaudessa ensi vuoden heinäkuun loppuun saakka. Painavasta henkilökohtaisesta syystä rahoitusalan toimihenkilöt olisivat voineet kieltäytyä viikonlopputyöstä.

Työnantajapuoli luonnehti sovintoesitystä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi, jossa oli otettu huomioon molempien puolten näkökohtia.

- Viikonlopputyöjärjestelmä ei voi perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen, koska asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa, Aarto sanoi.

Kiistaa on soviteltu joulukuusta asti. Ylityökielto on ollut voimassa pitkään, ja rahoitusala on ollut kahdesti lakossa.