Rahasotkuista esillä ollut piispa Laajasalo: "On itsetutkiskelun ja muutoksen aika"

Helsingin piispa Teemu Laajasalo totesi pitävänsä hyvänä, että otsikoihin nousseet asiat selvitetään. Piispa julkaisi tiedotteen Helsingin hiippakunnan sivuilla.

– Olen edellisessä virassani tehnyt arviointivirheitä ja ollut huolimaton. Pyydän anteeksi kaikilta. Olen toiminnallani tuottanut monille pettymyksen. On itsetutkiskelun ja muutoksen aika, Laajasalo sanoo.



– Johanna Korhonen toimitti viime viikolla kysymyslistan, johon toivoi minun vastaavan. Sittemmin Helsingin seurakuntayhtymä on ilmoittanut, että se käynnistää laajemman, ulkopuolisen tekemän yksityiskohtaisen selvityksen johtavien viranhaltijoiden luottokorttimaksuista. Helsingin poliisi on ilmoittanut, että se aloittaa oman esiselvityksensä.

Pidän erittäin hyvänä, että nämä viranomaiset selvittävät asian, Laajasalo kertoi.

Laajasalo ilmoitti, ettei hän itse jatka tässä vaiheessa julkista keskustelua aiheesta.