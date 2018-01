Radikaalin islamin uhka Suomessa tutkitaan - ministeriö selvityttää myös propagandan määrän

Sisäministeriö teettää tutkimuksen, jossa selvitetään radikaalin islamin määrä Suomessa. Tarkoituksena on selvittää myös, millaisia verkostoja jihadistit Suomessa muodostavat.

Radikaali-islamistisen liikehdinnän määrää ja sen muodostamaa turvallisuusuhkaa Suomessa aletaan selvittää. Sisäministeriö on teettämässä tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää radikaali-islamistisen uhkan nykytaso ja etsiä keinoja uhkaan varautumiseen.

Tutkimuksella halutaan selvittää muun muassa sitä, millaisia verkostoja Suomessa toimivat jihadistit muodostavat ja millaisiin tavoitteisiin he pyrkivät. Tutkittavina ovat myös verkostojen kansainväliset yhteydet.

Ministeriö on tilaamassa myös toista tutkimusta. Sen avulla halutaan selvittää Suomeen kohdistuvan radikaali-islamistisen propagandan määrää ja laatua.

– Haluamme asiasta lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa, koska suojelupoliisi on arvioinut, että Suomessa on yksittäisten riskihenkilöiden lisäksi näiden muodostamia verkostoja. Haluamme selvittää, millaisia suhteita verkostoilla on toisiinsa ja millainen on niiden alueellinen jakauma, kertoo ministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen Lännen Medialle.

Tutkimusten teettäminen rahoitetaan budjettivaroin. Mankkinen ei kuitenkaan avaa summia, koska kilpailutus on vasta alkamassa. Hän uskoo, että tutkimuksilla voidaan saada luotettavaa tietoa, vaikka tekijänä ei olisi viranomainen vaan tutkimuslaitos, jolla ei ole käytössään viranomaisvaltuuksia ja tiedonhankintakeinoja.

– Vastaavia avoimia tutkimuksia on tehty muissakin maissa, kuten Ruotsissa. Miksi sellainen ei siis onnistuisi Suomessa? Vastaavia tutkimuksia on tehty Suomessa muun muassa äärioikeistosta, mutta ei aivan viime vuosina, Mankkinen toteaa.

Suomeen kohdistuva terrorismin uhka on ollut matala, mutta sen on katsottu kohonneen viime vuosien aikana. Yhtenä tärkeimpänä syynä pidetään konfliktialueille, kuten Syyriaan ja Irakiin taistelemaan matkustaneita ja sieltä palaavia henkilöitä. Irakin ja Syyrian alueille on Suomesta matkustanut viranomaisten tietojen mukaan yli 80 henkilöä.

Uhkatasoa lisäsi sisäministeriön mukaan myös turvapaikanhakijoiden vyöry 2015, jolloin Suomeen saapui lyhyessä ajassa yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Heidän joukossaan on ministeriön mukaan myös riskihenkilöitä.

Terrorismiin liittyvien riskihenkilöiden määräksi arvioitiin viime vuoden lopussa 350-400 henkilöä. Näiden lisäksi noin 500 turvapaikanhakijaan on arvioitu liittyvän väkivaltariskejä.

Suomessa tapahtui ensimmäinen islamistisena pidetty terrori-isku viime elokuussa, jolloin marokkolaismies puukotti hengiltä kaksi henkilöä ja haavoitti kahdeksaa Turun keskustassa.

Vuonna 1994 syntynyttä miestä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Epäilty on myöntänyt teot mutta kiistänyt tehneensä niitä terroristisessa tarkoituksessa. Juttu on keskusrikospoliisin mukaan siirtymässä syyteharkintaan lähiaikoina.