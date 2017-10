Raaseporin onnettomuuden syy yhä poliisille epäselvä – vakavasti loukkaantuneiden tila on vakaa

Poliisi vahvisti, että neljä on kuollut Raaseporin onnettomuudessa. Heistä kolme oli puolustusvoimien ajoneuvon kyydissä.

Raaseporin tasoristeysonnettomuuden tutkinta jatkuu.Puolustusvoimien Sisu-ajoneuvo törmäsi torstaina noin aamukahdeksalta kiskobussiin Raaseporin kohdalla Leksvallintiellä. Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä ja useita loukkaantui.

Yksi menehtyneistä oli matkustajana junassa ja kolme oli varusmiehiä. Poliisi ei vahvista vielä uhrien kotipaikkaa. Sairauskohtaukseen menehtynyt junamatkustaja oli tutkinnanjohtaja, komisario Ilkka Kantolan mukaan 1950-luvun alussa syntynyt mies. Hän menehtyi sairauskohtaukseen onnettomuuden jälkeen.

Puolustusvoimat on ollut yhteydessä onnettomuudessa menehtyneiden varusmiesten omaisiin, ja heidät on tavoitettu.

Vastuu onnettomuuteen liittyvästä esitutkinnasta ja tiedottamisesta on siirtynyt Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vaativaan liikennerikostutkintaan. Poliisi tiedottaa asiasta seuraavan kerran perjantaina aamupäivällä.

Raaseporin sairaalan johtavan lääkärin Sune Langin mukaan neljä vakavasti loukkaantunutta toimitettiin Töölön sairaalaan Helsinkiin. Seitsemän lievemmin loukkaantunutta hoidettiin Raaseporin sairaalassa.

Langin mukaan kaikkien loukkaantuneiden tila on vakaa. Poliisi kuulustelee osallisia ja todistajia, kun heidän terveydentilansa sen sallii.

Kaikki tiedotustilaisuuteen osallistuneet viranomaiset esittivät suruvalittelunsa onnettomuuden uhrien omaisille.

Hälytys kello 8.01.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palomestari Ari Kujala kertoi tiedotustilaisuudessa Tammisaaressa, että pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin kello 8.01. Pelastuslaitos oli paikan päällä noin kymmenen minuutin päästä hälytyksestä.

Tapahtumapaikalla satoi Kujalan mukaan lunta.

- Voi sanoa, että keli oli aika huono, Kujala kuvaili säätä onnettomuushetken aikoihin.

Onnettomuustutkintakeskus on ilmoittanut käynnistävänsä alustavan tutkinnan Raaseporin onnettomuudesta. Viestintäpäällikkö Sakari Laurialan mukaan paikalle on lähtenyt jo Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaryhmä.

- Onnettomuuden syitä on tässä vaiheessa mahdoton sanoa, Lauriala sanoo.

Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö, komentaja Jörgen Engroos kertoi, että puolustusvoimien ajoneuvo oli matkalla Hangontielle ja edelleen Syndalenin harjoitusalueelle. Autossa oli kaikkiaan kahdeksan henkilöä, Engroos kertoi.

Kaikkiaan onnettomuuspaikalla oli kaksi puolustusvoimien Sisu-ajoneuvoa, joista yksi osui junaan. Engroosin mukaan autoissa on turvavyöt ja lavalla myös turvakehikot.

Risteyksen ylitti komppanian verran ihmisiä. Heitä oli kaikkiaan noin 60.

"Auto on aika rusinana"

Raaseporissa torstaiaamuna sattunut tasoristeysonnettomuus sai aikaan paikalla olevan Lännen Median toimittajan Rami Niemisen mukaan erittäin pahaa jälkeä. Nieminen kuvaili aamupäivällä, että junaan törmännyt puolustusvoimien miehistönkuljetusauto on erittäin pahoin tuhoutunut.

- Auto on aika rusinana. On suorastaan ihme, jos kukaan on selvinnyt hengissä, Nieminen kuvaili onnettomuuspaikalta noin kello 11.

Puolustusvoimien maastoauto tuhoutui Niemisen mukaan lähes täysin, ja kolarissa olleen junan veturi oli pysäytetty noin sadan metrin päähän onnettomuuspaikasta.

Poliisi on eristänyt onnettomuusalueen ja viranomaiset tutkivat parhaillaan rataosuutta ja sen lähiympäristöä.

Risteysalueella ei varoituslaitetta

Aikaisemmin aamupäivällä Trafin johtava asiantuntija Kirsi Pajunen arveli Lännen Medialle, että onnettomuuspaikan tasoristeyksessä ei ole varoituslaitteita. Paikalla oleva toimittaja Nieminen vahvistaa arvion.

- Täällä on tasoristeyksen varoitusmerkit molemmin puolin risteystä, mutta puomeja tai valoja ei ole. Näkyvyys risteyksessä on myös aika huono. Etenkin Turun suunnasta olevan junan voi olla vaikeaa nähdä, koska edessä on puustoa.

Niemisen mukaan onnettomuuspaikalla ei myöskään ole lainkaan katuvalaistusta.

- Näkee myös selvästi, että lunta ja räntää on satanut koko yön ja varmaan vielä aamullakin. Tällä hetkellä lunta ei sada.

Näkyvyys Helsingin suuntaan, josta juna tuli, on kuitenkin Niemisen mukaan hyvä.

- Edessä ei ole puita, ja rata kaartaa loivasti vasemmalle. Junan pitäisi siis näkyä ainakin kaksisataa metriä ennen risteystä, sanoo Nieminen.

Kaupunki auttaa pelastusviranomaisia

Raaseporin kaupunki auttaa pelastusviranomaisia kaikin mahdollisin tavoin, kertoo Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist Lännen Medialle.

- Tämä on erittäin traaginen asia. Meillä on valmiusryhmä, ja olemme ryhtyneet toimimaan, Lundqvist sanoo.

Kaupunginjohtaja kertoi saaneensa itse tiedon tapahtumasta median kautta, ja virallista tietoa alkoi tulla aamuyhdeksän jälkeen. Kaupungin sairaalassa on valmiutta nostettu, ja kaupungin oma kriisiryhmä auttaa Lundqvistin mukaan pelastushenkilökuntaa onnettomuuspaikalla.

Lundqvistin mukaan puolustusvoimat puolestaan järjestää kriisiapua varusmiehilleen.

- Tämä tulee koskettamaan jokaista raaseporilaista, sanoo Lundqvist.

Muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) ovat jo ilmaisseet suruvalittelunsa onnettomuudesta.

Junassa olleella sairaskohtaus

Raaseporin junassa yhdellä matkustajalla oli sairaskohtaus onnettomuuden jälkeen. VR:n viestintäasiantuntija Jenni Manun mukaan sairaskohtauksen saanutta ihmistä hoidettiin paikan päällä Raaseporissa.

Seitsemän matkustajaa nousi korvaavaan kuljetukseen Hangon suuntaan onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuusjuna oli kiskobussi H 382, joka oli matkalla Karjaalta Hankoon. Sen yksi seisakki on Raasepori.

- Tämä on ikävä ja valitettava tilanne, Manu sanoo.

Rataliikennekeskuksen mukaan junaliikenne Karjaan ja Hangon välillä on toistaiseksi poikki pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Liikenne korvataan linja-autokuljetuksin.

VR tiedottaa, että bussit lähtevät rautatieasemilta ja liikennöivät välillä Karjaa-Tammisaari-Hanko. Väliasemilla käy taksi.

Edit: juttua päivitetty klo 16.52. Masi-ajoneuvo korjattu Sisuksi.