Raahen zetoristit juhlivat 10-vuotista taivaltaan Hailuodossa – "Zetorilla on kulttitraktorin maine"

Raahen seudun zetoristit juhlistivat kymmenvuotista taivaltaan Hailuotoon suuntautuneella reissulla viikonloppuna.

14 Zetorin ja 26 zetoristin letka herätti perinteiseen tapaan paljon kiinnostusta ohikulkijoissa, kertoo Raahen seudun zetoristien puheenjohtaja Matti Laurila.

– Sadat ihmiset kuvasivat meitä kännyköillään ja todella monet tulivat viikonlopun aikana juttusille. Zetorin keula on niin sympaattinen, että ihmiset tulevat hyvälle tuulelle, kun sellaisen näkevät. Ensimmäisinä vuosina tuntui, että ranne kipeänä saa morjenstaa, kun kaikki ohikulkijat nostavat kättä ja kuvaavat. Koskaan meille ei vielä ole näytetty nyrpeää naamaa ja keskisormea.

Laurilan mukaan Zetorilla on tällä hetkellä Suomessa kulttitraktorin maine.

– Zetoreita tuotiin Suomeen vuosina 1951–61 kaikkiaan 13 500 kappaletta. Niistä on enää hengissä muutama sata. Paitsi että Zetor on varsin nopeakulkuinen, myös sen ääni on painunut kansan sydämiin, Laurila luonnehtii.

Zetorit Hailuodossa. KUVA: Jouni Marttila / Lukijan kuva

Raahen seudun zetoristit ovat Suomen seitsemästä Zetor-kerhosta pohjoisin, ja Raahen seudun lisäksi jäseniä on koko Pohjois-Suomen alueelta.

Zetoristeja Laurila luonnehtii varsin moninaiseksi joukoksi.

– Kun kerho perustettiin, päätettiin, että iällä, sukupuolella tai yhteiskunnallisella asemalla ei ole väliä. Meissä on nuoria, vanhoja, miehiä, naisia – ja olemme tasavertaisia kaikki. Traktoreita porukassa on tällä hetkellä kaikkiaan 64 kappaletta, jäseniä satakunta. Nuorin porukasta on 17-vuotias.

Hailuotoon suuntautunutta 10-vuotisreissua zetoristien nokkamies luonnehtii lyhyeksi hujaukseksi: 110 kilometrin matka taittui noin 3–4 tunnissa noin 40 kilometrin tuntivauhtia. Viikonlopun ohjelmassa oli muun muassa vierailu paikallisella vanhainkodilla.

Raahen seudun zetoristit juhlistivat kymmenvuotista taivaltaan Hailuodossa 14 Zetorin voimin. KUVA: Jouni Marttila / Lukijan kuva

Zetoristiporukalla on vuosien varrella tehty useita paljon pidempiäkin vaelluksia. Ensimmäinen yhteinen matka suuntautui vuonna 2009 Rukatunturin huipulle. 2010 oltiin Tuurissa ja seuraavana vuonna vuorossa oli viiden vuorokauden reissu Raahesta Oulun, Tornion ja Rovaniemen kautta Kemijärvelle ja viimein Ranuan kautta Pudasjärvelle.

Vuonna 2013 vuorossa oli hyväntekeväisyyshengessä yhdessä LC Raahen Kreivin kanssa tehty Kainuun kierros ja viime vuonna zetoristit suuntasivat reissuun Ruotsin puolelle.

– Tänä kesänä ei tehty pidempää matkaa, sillä säästämme paukkuja Raahessa Hummastinvaaran raviradalla lauantaina 29.7. järjestettävään koko perheen Zetor-tapahtumaan, jossa on luvassa muun muassa kiihdytys- ja kestävyysajot sekä kampikäynnistyksen sm-kisat, Laurila kertoo.