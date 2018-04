Raahelaismiehelle syytteet kahden naisen murhasta - syytetään myös hiv-tartunnan salaamisesta

Nelikymppistä raahelaismiestä syytetään kahden naisen murhasta viime syksynä. Oulun syyttäjänvirasto kertoi syytteistä maanantaina.

Ensimmäinen uhri, noin 25-vuotias nainen, löytyi surmattuna tyhjältä tontilta Raahen keskustan tuntumassa syyskuussa. Vain muutamaa päivää myöhemmin Raahen Piehingissä surmattiin toinen, noin 65-vuotias nainen.

Poliisi on kertonut kuusikymppisen naisen olleen syytetyn miehen äiti. Syyttäjän mukaan mies ja nuori nainen eivät sen sijaan tunteneet toisiaan ainakaan hyvin.

- En tiedä, saattoivatko he tietää toisensa, koska kyseessä on pieni paikkakunta. Mutta eivät he tuttavia keskenään olleet, syyttäjä Emilia Mourujärvi sanoi STT:lle.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikoksia on tutkittu murhina niiden raakuuden ja suunnitelmallisuuden takia. Poliisin mukaan henkirikosten tekotapa oli "yhteneväinen" ja uhrit surmattiin teräaseella.

Mourujärvi ei halua vielä tarkemmin kommentoida murhasyytteiden sisältöä. Syytteet tulevat julkisiksi toukokuun alussa, kun asian käsittely alkaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan syytetty ei ole tunnustanut henkirikoksia.

Kaikkiaan kuusi eri uhria

Kahden murhasyytteen lisäksi miestä syytetään muun muassa kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta raiskauksen yrityksestä sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä.

Lokakuussa poliisi kertoi, mies oli paljastunut hiv-positiiviseksi. Hän oli poliisin mukaan ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä ainakin yhden ihmisen kanssa kertomatta sairaudestaan. Mourujärvi vahvistaa, että syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä liittyy hiv-asiaan.

Syyttäjän mukaan kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viimeisten kahden vuoden aikana Raahen seudulla. Kaikkiaan eri rikosten uhreja on kuusi.