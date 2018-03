Pyöräile ja kävele tai vaaranna terveytesi – valtio voi patistaa hyötyliikuntaan myös kohutulla tuella sähköpyörille

Valtio aikaa parantaa kansanterveyttä ja pienentää liikenteen päästöjä patistamalla kansalaisia autoista kävely- ja pyöräteille. Tätä varten varataan viisi miljoonaa euroa rahaa erilaisiin parannuksiin ja lisäksi tehdään kampanja, jolla yritetään muuttaa ihmisten asenteita.

– Pyöräilyä on edistettävä. Olemme sitoutuneet parantamaan kävely- ja pyöräily-yhteyksiä ja liikenneturvallisuutta. Kevyt liikenne on saatava paremmin mukaan matkaketjuihin. Onko esimerkiksi eri asemilla riittävästi pyörätelineitä ja onko talvikunnossapito riittävää, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa.

Hallitus on varaamassa vuosille 2018-2019 viisi miljoonaa euroa erilaisiin parannuksiin. Summa on infrahankkeisiin melko pieni, sillä pienetkin yksittäiset parannukset voivat maksaa useita satoja tuhansia euroja. Yhtä kuntaa kohti viisi miljoonaa ei ole paljon.

– Jatkossa hallitukset sopivat taloudellisten raamien puitteissa jatkosta, Berner kertoo.

Liikkumattomuus vakava ongelma

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa käsitelleessä tiedotustilaisuudessa korostettiin erityisesti kevyen liikenteen merkitystä suomalaisten terveydelle.

– Liikkumattomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Alhainen fyysinen aktiivisuus on keskeinen kansanterveyttä vaarantava tekijä. Istumme todella paljon ja vältämme sitä, että kroppa tekisi töitä. Vain kolmannes lapsista, viidennes aikuisista ja muutama prosentti ikäihmisistä liikkuu riittävästi, manasi valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen.

Edistämisohjelmassa puhutaan myös sähköpyöristä, joiden hankintaan suunniteltu 400 euron hankintatuki on jo herättänyt pientä kohua hallituksen sisällä. Ainakaan kokoomus ja siniset eivät ole heti lämmenneet liikenne- ja viestintäministeriössä suunnitellulle tuelle.

– Sähköpyörillä on todettu pyöräiltävän noin 50 prosenttia pidempiä työmatkoja kuin tavallisilla pyörillä. Passiivisen työmatkakulkemisen vaihtaminen sähköpyöräilyyn on havaittu muun muassa parantavan sydäntautien riskitekijöitä. Lisäksi työmatkapyöräilyn on todettu olevan yhteydessä myös vähentyneisiin sairauspoissaoloihin, ohjelmassa kirjoitetaan.

Ministeri Berner ei tiedotustilaisuudessa suostunut kommentoimaan enempää hankintatuesta.

– Sähköpyörien hankintatuki on nyt lausuntokierroksella. En kommentoi sitä tässä vaiheessa enempää, ministeri sanoi.

Lausuntokierros sähköpyörien hankintatuesta päättyy 3. huhtikuuta. Tuen on suunniteltu olevan käytössä jo tämän vuoden heinäkuussa.

Edistämisohjelman mukaan esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, on otettu käyttöön erilaisia sähköpyörien hankintatukia.

Hankintatukien avulla ihmisiä on innostettu ostamaan uusia sähköpyöriä, jotka usein korvaavat henkilöauton käyttöä tavanomaista polkupyörää pitemmilläkin matkoilla ja lisäävät kiinnostusta pyöräilyyn.

Taustalla vaikuttaa myös ilmastotavoite, jonka mukaan kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta pitäisi lisätä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.