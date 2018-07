Pyhärannan palopaikalla huolto pelaa: "Ruoka on kuljetettu palopaikalle mönkijöillä"

Kyläyhdistys Santtioseura ja Kalannin palokuntanaiset huolehtivat, että sammutushenkilöstö saa syödäkseen ja juodakseen. Sisäministeri Mykkänen (kok.) kiitti pelastajia Twitter-tilillään.

Pyhärannan maastopalon kupeessa kyläyhdistys Santtioseura tukee pelastushenkilöstöä juoma- ja ruokahuollolla.

Seuran puheenjohtaja Hannu Raunela saapui vähän ennakkoon eilen iltapäivällä laittamaan kylätalo Maininkia kuntoon arvellessaan, että sitä saatettaisiin hyödyntää sammutustöissä.

– Tulin tänne avaamaan ovet ja laitoin vähän kylmälaitteita päälle. Sitten soitettiinkin, että tarvittaisiin koko talo käyttöön, Raunela kertoo.

Hänen mielestään ruoka- ja juomahuolto on toiminut erinomaisesti ja kehuja on tullut muiltakin. Ruoka on tilattu Kalannin palokuntanaisilta. Tarjolla on ollut keittoa ja leipää, sämpylöitä, mehua ja kahvia.

– Aluksi palomiehet kävivät tässä syömässä, mutta tänään ruoka on kuljetettu palopaikalle mönkijöillä, Raunela kertoo.

Matkaa lähimmälle palopaikalle on puolisen kilometriä. Kuljettamalla ruoan pelastushenkilöstön luokse säästyy aikaa sekä sammuttajien voimia.

Kyläläiset tukevat missä voivat

Mukana auttamassa on myös Raunelan vaimo ja muita kyläläisiä.

– Aluksi paikalliset miehet ohjasivat liikennettä, mutta nyt sitä hoitavat varusmiehet, Raunela kertoo.

Juoksevia asioita on Raunelan mukaan riittänyt kun alueella häärää parisataa henkilöä, joista osa ei tunne aluetta. Raunela ole levännyt paikalle saavuttuaan. Ensimmäinen lepovuoro koittaa torstai-iltana kymmeneltä kun talon konstit tunteva tuuraaja saapuu.

Edellisen kerran Raunela on ollut ison maastopalon sammutustöissä mukana 40 vuotta sitten, kun Raumalla oli iso metsäpalo, jota sammutettiin kaksi viikkoa.

– Siitä jäi jotain hanskaan, hän toteaa.

Kyläläiset ovat olleet aktiivisesti auttamassa sammutustöiden sujumista.

Kyläyhdistykselle tämä on ensimmäinen niin sanottu kriisiavustustehtävä.

Sää on Pyhärannassa Raunelan mukaan lämmin ja tuulinen. Taivaalle on ilmestynyt pilviä, joten aurinko ei porota niin kuumasti.

– Savua on tullut tähänkin vähän, hän kertoo.

Sisäministeri kiitti videolla

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kommentoi Pyhärannan metsäpalon sammutustöitä Twitterissä useampaan iltaan torstai-illan aikana.

Suomen Palopäällysliitto jakoi puoli yhdeksän jälkeen illalla sisäministerin videoterveiset, jossa ministeri kiitti valtionneuvoston ja yhteiskunnan puolesta paria sataa pelastajaa, jotka olivat ottaneet maastopalon haltuun.

Videolla hän toivotti voimia pelastajille sekä pyhärantalaisille, joita on evakuoitu kodeistaan. Lisäksi hän totesi, että tärkeintä on pitää ihmiset turvassa, ja että vältytään isoilta aineellisilta vahingoilta.