Pyhärannan maastopalo on saatu rajattua, päivystävä palopäällikkö Juha Virto kertoo. Vielä yöllä alueella oli liekkipaloja, mutta ne on saatu sammutettua. Nyt pelastuslaitos sammuttaa kytevää maastoa.

Poliisin mukaan evakuointikäsky on parantuneesta tilanteesta huolimatta edelleen voimassa. Osa evakuoiduista ihmisistä on kuitenkin ilmeisesti palannut kiinteistölleen omin päin, poliisin arvion mukaan huhujen ja virheellisten tietojen perusteella.

Lisäksi jotkut evakuoiduista ovat päässeet käymään kotonaan pelastustoimen johdon luvalla ja poliisin saattamana.

Pelastuslaitos tviittaa, että sammutustöissä on tällä hetkellä pitkälti toistasataa henkilöä. Paikalle on myös tilattu kaivinkoneita, jotta maaston palopesäkkeet saadaan auki ja sammutettua.

Palopaikka on Pyhärannan keskustasta muutaman kilometrin pohjoiseen Santtion kylän läheisyydessä.

Ukkonen lisää epävarmuutta

Virto pelkää, että alueelle tulee luvatun sateen lisäksi myös ukkosta ja tuulenpuuskia, jotka voivat kaataa pahasti palaneita puita palomiesten päälle.

Santtioseuran puheenjohtaja Hannu Raunelan mukaan sää on tällä hetkellä pilvinen ja lämmin, mutta sateita ei vielä ole saatu. Tuuli ei hänen mukaansa toistaiseksi ole ollut erityisen kovaa.

Maastopalo on riehunut Pyhärannassa keskiviikosta lähtien. Alueelta on evakuoitu yli 50 ihmistä ja maastoa on palanut noin sadan hehtaarin alueelta.

Linkki juttuun