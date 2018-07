Pyhärannan maastopalo on tällä hetkellä hallinnassa, pelastuslaitos kertoo Twitterissä.

- Tilanne on nyt tällä hetkellä sikäli rauhallinen, että ei ole suurta hätää. Saatiin hiukan luontoäidiltäkin apua, kun satoi hiukan vettä. Mutta ei toki tarpeeksi, palomestari Miikka Toivonen kuvaa tilannetta.

Sammutustöissä on parhaillaan 120-130 ihmistä, ja paloalueelle on lähtenyt metsä- ja kaivinkoneita. Niillä tehdään sekä raivaustöitä että avataan maastossa kyteviä palopesäkkeitä.

- Siellä on suhteellisen paksu tuhkakerros ja se kytee vielä maaperässä, Toivonen selittää.

Vielä yöllä alueella oli liekkipaloja, mutta ne on saatu sammutettua.

Paloalueella oleskelu ei ole turvallista

Evakuointikäsky on parantuneesta tilanteesta huolimatta edelleen voimassa. Pelastuslaitos painottaa, ettei alueelle saa vielä palata, vaan pelastustoiminnan johtaja tiedottaa, kun alue on turvallinen.

Aamupäivällä paloalueelle pääsystä oli Toivosen mukaan jo toivoa, mutta uusi syttymä muutti tilanteen. Aikataulu on nyt auki.

- En osaa sanoa tässä vaiheessa, koska päästetään ihmiset paikalle, Toivonen toteaa.

Poliisin mukaan osa evakuoiduista oli palannut koteihinsa omin päin.

- Se tuottaa tietysti viranomaisille siellä valtavasti enemmän töitä sikäli, että meidän täytyy pitää kirjaa siitä, kuka on turvassa ja kuka ei, komisario Joonas Tikka sanoo.

Hänen mukaansa ihmisiä on nähty evakuointialueella sekä eilen että tänään.

Tikka korostaa, että alueella oleskelu on riskialtista.

- Pelastustoimet siellä ovat aika raskaita, ja ne kulkevat tonttien yli. Siellä kulkee raskasta liikennettä ja matalalla lentäviä isoja helikoptereita, joissa on puolitoistatuhatta litraa vettä kyydissä. Se ei ole turvallinen ympäristö ihmisten oleskella.

Vastuu on evakuointikäskyä uhmaavilla itsellään, sillä viranomaisten ei ole mahdollista näissä olosuhteissa hakea heitä alueelta pois.

- Jos sinne joku haluaa metsiä pitkin mennä ämpäri kädessä seisomaan tonttinsa nurkkaan kahdeksi päiväksi, niin ei meillä ole mitään resursseja sitä estää, Tikka toteaa.

Osa evakuoiduista on myös päässyt käymään kotonaan pelastustoimen johdon luvalla ja poliisin saattamana.

Tuuli lisää epävarmuutta, sateelta toivotaan apuja

Kuluvan päivän sää on pelastuslaitokselle sekä riski että mahdollisuus.

- Täällä rupeaa tuuli nyt yltymään. Toivotaan, ettei se hankaloita töitä. Yleensä sillä on semmoinen ikävä vaikutus, että se lietsoo tulipaloa vähäsen, Toivonen sanoo.

Toisaalta iltapäivälle on luvattu runsaampaa sadetta, joten siitä toivotaan apuja sammutustöihin.

Maastopalo on riehunut Pyhärannassa keskiviikosta lähtien. Alueelta on evakuoitu yli 50 ihmistä ja maastoa on palanut noin sadan hehtaarin alueelta.

Rakennuksia ei ole menetetty, mutta maasto- ja puustovaurioita on arviolta 70-90 hehtaarin verran. Tarkemmin aluetta ei ole vielä päästy mittaamaan.

Toivasen mukaan maaston kartoittamisessa auttaa nyt metsäasiantuntija.

- Hän pystyy kertomaan, missä on soistumaa ja kuusikkoa ja näin edespäin. Hänen avullaan ruvetaan rakentamaan raivauslinjoja metsikköön, Toivonen kuvaa.

