Pyhäjokisen yrityksen asentajat laittoivat kostutusjärjestelmän Ähtärin pandataloon

Niitä on Kalevan painotalossa, puunjalostus-, elektroniikka- ja muoviteollisuuden tuotantolaitoksissa, navetoissa, kaivoksissa. Tarkasti ottaen, lähes joka puolella elinympäristössä ja nyt myös Ähtärin eläintarhassa, jonne ovat asettuneet Kiinasta matkanneet pandat Lumi ja Pyry.



– Ähtärin tapauksessa korkeapainekostutuksella säädetään pandojen oleskelutilan ilmankosteus sopivalle tasolle. Sellaiseksi, että kosteus on sopiva paitsi eläimille myös bambuille ja muille kasveille, joita pandojen oleskelutilassa on. Sama järjestelmä on käytössä myös tilassa, josta yleisö seuraa pandoja, pyhäjokinen Matti Tiirola Airtec-yhtiöstä kertoo.



Uudesta keksinnöstä ei ole kyse, sillä Matti Tiirola on ollut korkeapainekostutuslaitteiston valmistavan tanskalaisyrityksen jälleenmyyjä vuodesta 1994 ja työntekijä vuodesta 1997.



Tiirola kertoo, että kostutusjärjestelmä hyödyntää 50 barin paineen, joka hajottaa veden pieniksi pisaroiksi ja vesi haihtuu nopeasti ilmaan. Pumpun johtama vedentulo säädetään painelähettimen ohjaamalla taajuusmuuntajalla kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Pumppuasema voi ohjata maksimissaan kymmentä ohjausaluetta, jotka ohjeistetaan toimimaan sijaintikohteeseen sopivaksi.



– Esimerkiksi Ähtärissä, pandojen oleskelutilassa, olevat suuttimet ovat pienitehoisia eikä niistä ole haittaa eläimille.



Korkeapainekostutuksella saadaan tuloksia, joita tarvitaan erilaisissa työskentelyolosuhteissa.

– Halutun ilmankosteuden lisäksi järjestelmä poistaa staattista sähköä, se saadaan viilentämään ilmaa, jäähdyttämään työpisteitä, sitomaan pölyä, estämään materiaalin kuivuminen työskentelytilassa, Tiirola luettelee järjestelmän etuja.



Ensin käytössä puunjalostuksessa

Suomeen yritys on asentanut 430 korkeapainelaitteistoa.

– Asennuksia on hyvin erilaisissa paikoissa. Jos jotain esimerkkejä halutaan, niin laitteisto löytyy Lahdesta Olutravintola Teerenpelistä. Viskiä kypsytetään ja säilytetään tammitynnyreissä, jotka varastoidaan sopivassa ilmankosteudessa korkeapainelaitteiston avulla.



Tiirola vertaa, että laitteisto otettiin aikoinaan ensimmäisenä käyttöön mekaanisessa puunjalostuksessa. Sen jälkeen järjestelmän hyödyt on otettu käyttöön laajemmin.



– Vuosittain tulee uusia kohteita. Käytännössä korkeapainekostutus on menetelmä, josta saadaan edullinen ratkaisu, kun esimerkiksi isossa teollisuustilassa tarvitaan yksittäisiä työpistejäähdytyksiä.



Palataan vielä Ähtäriin. Ähtärin laitteistuksen myi Airtecin jälleenmyyntiyritys ja asennuksen suorittivat Airtecin asentajat, mutta Tiirola ei ollut mukana asennuksessa. Tiirola ei siis vielä ole käynyt paikan päällä tutustumassa pandoihin.



– Kieltämättä, aika mediamylläkän Lumi ja Pyry ovat saaneet aikaan. Telkkarista ja nettilehdestä olen seurannut kaksikon saapumista Suomeen. Totta kai pandat kiinnostavat myös siksi, että meidän tuotteita on asennettu pandataloon.



Laitteisto asennettiin pandataloon marraskuun puolivälissä. Tiirola kertoo, että tekniset laitteistot huolletaan kaksi kertaa vuodessa, joten voi olla hyvinkin mahdollista, että Tiirola Airtecin työntekijänä reissaa pandataloon huoltohommiin.



– Joka tapauksessa, varmasti tulee käytyä Ähtärissä katsomassa miten pandat siellä viihtyvät, Tiirola suunnittelee.



Suurelle yleisölle pandakaksikko ei vielä näyttäydy. Pandat rauhoitetaan kuukauden ajaksi, jolloin ne saavat kotiutua Ähtärin pandataloon.