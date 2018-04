Pyhäjoen jääpadot ovat vielä paikallaan – virtaama on noussut uuteen huippuun

Jäiden purkautumista odotellaan Pyhäjoella edelleen jännityksellä. Kittipuhdon jääsuma seisoo paikoillaan ja vesi on Risto Kittilän mukaan nousussa.

Tolpankosken virtaama Pyhänkoskella on nyt uudessa huipussaan, ja se on ylittänyt 250 kuutiota sekunnissa. Siitä voi päätellä jäiden lähtöä pikapuolin. Suurin virtaama on keskimäärin 269 kuutiota sekunnissa.

Jäitä on hieman purkautunut, mutta myös Halusensuvannosta alaspäin on vielä yli kilometrin mittainen jääpato. Jäitä on runsaasti myös yläjuoksulla, Helaakoskella ja Kalaputaassa Merijärvellä

Jokilaaksojen Pelastuslaitos sulki maanantaina autoilla ajon kaikilta Pyhäjoen penkkateiltä, koska on vaarana, että jäät nousevat penkkateille, ja kulkijat jäävät jumiin. Etelärannan penkkatiellä jäät jo nousivat ja tukkivat tien maanantaina.

Nyt Pyhäjoella pelätään, jäiden purkautumista pääasiassa pohjoishaaran kautta. Niin tapahtui vuoden 2013 suurtulvassa. Tiironsuvannossa on etelähaaraan tullut valtavia jäälauttoja, ja vesi virtaa vapaammin pohjoishaaraa myöten.

Tilannetta Siikanivassa tarkkaileva Jorma Röning kertoo, että etelähaarassakin joki yritti tehdä vapaata uomaa, mutta se tukkeutui sitten valtavilla jäälautoilla. Röningin mukaan pohjoishaaraa myöten on tiistaina tullut vain yksittäisiä jäätelejä.

Vuoden 2013 suurtulva muistetaan yhä

Pyhäjoen taajama on isossa saaressa, jonka molemmin puolin kulkee jokihaara. Joki haarautuu Tiironsuvannossa. Yhtenäiset jäät ja kasautuneet jäät lähtevät siitä ylöspäin.

Vuoden 2013 suurtulvassa jäät purkautuivat pohjoishaaran kautta. Jäät ja vesi tulvivat useaan taloon ja teitä oli poikki. Tulvan kastelemien talojen paikalle on nyt rakennettu uudet talot huomattavasti korkeammalle.

Pyhäjoella on veden nousuun varauduttu, ja esimerkiksi Pyhäjokisuun Vesi on suojannut oman vedenpuhdistamonsa Lipissä pohjoishaaran reunalla.

Pirttikoskella Hakalantiellä, joen etelärannalla, ollaan edelleen veden saartamana. Esa Sarpolan mukaan tilanne ei ole juurikaan muuttunut maanantain jälkeen.