Pyhäjärven kuntapäättäjiä käräjäoikeudessa Tita Rinnevaaran erottamisen vuoksi

Pyhäjärven entiseen kaupunginjohtajaan Tita Rinnevaaraan kytkeytyvät asiat ovat jälleen tapetilla oikeudessa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa oli tiistaiaamuna tarkoitus kuulla syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteet piti lukea kaikkiaan seitsemälle vuonna 2013 Pyhäjärven kaupunginhallituksessa toimineille henkilöille sekä yhdelle asian esittelystä vastanneelle virkamiehelle.

Syytettynä ovat luottamushenkilöt Jukka Tikanmäki, Taimi Piippo, Katja Erkkilä, Kauko Tikkanen, Paavo Leskinen, Jorma Leskinen sekä Marita Kärkkäinen-Rytkönen. Lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta syytetään Veikko Tikkasta, joka esitteli asian kaupunginhallituksessa.

Syytteiden luku on kuitenkin viivästynyt, sillä osapuolet ovat käyneet koko aamupäivän ajan neuvotteluja. Oikeudessa on väläytelty niin asian sopimista kuin syyteneuvotteluakin. Oikeuden puheenjohtaja on muistuttanut osapuolia oikeudenkäyntikuluista, joita on kertynyt jo tähän mennessä ja jotka kasvavat edelleen mikäli käräjäkäsittelyä jatketaan aiemman suunnitelman mukaan.

Osa yhä päättäjiä

Osa syytetyistä toimii edelleen Pyhäjärvellä päättäjinä.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan syytetyt eivät toimineet tasapuolisesti eivätkä edistäneet kunnan ja sen asukkaiden etua Tita Rinnevaaran irtisanomismenettelyyn liittyvässä päätöksenteossa vuonna 2013.



Syytteen keskiössä on muun muassa elokuussa 2013 tehty päätös, jolla Pyhäjärven kaupunginjohtajaksi päätettiin asettaa muu henkilö kuin Rinnevaara.

– Päätöksellä on tahallaan ja lainvastaisesti syrjäytetty Rinnevaara kaupunginjohtajan virkatehtävän hoitamisesta. Päätös on valmisteltu ja tehty, vaikka ei ole ollut lainvoimaista kaupunginvaltuuston päätöstä, jolla Rinnevaara olisi erotettu tai todettu eronneen, syyttäjä katsoo haastehakemuksessaan.



Syyttäjän mukaan Tita Rinnevaaraa myös estettiin palaamasta virkapaikalleen kaupunginjohtajaksi hänelle myönnetyn virkavapauden jälkeen. Rinnevaaralta otettiin muun muassa pois työn hoitamiseen tarvittavat välineet, kuten tietokone ja työpaikan avaimet.

Taloudellista vahinkoa ja henkistä painolastia



Haastehakemuksessaan syyttäjä katsoo syytettyjen aiheuttaneen menettelyllään taloudellista vahinkoa sekä Pyhäjärven kaupungille että Rinnevaaralle, minkä lisäksi teosta aiheutui Rinnevaaralle myös huomattavaa henkistä painolastia.



Tita Rinnevaara vaatii syytetyille muun muassa tuomioita osittain laajemmista teoista kuin mitä syyttäjä. Hän hakee syytetyiltä myös vahingonkorvauksia sekä vaatii omien oikeuskulujensa korvaamista. Aamupäivän neuvotteluissa on ruodittu nimenomaan Rinnevaaran vaatimuksia.



Kaikki syytetyt ovat poliisin esitutkinnassa kiistäneet syytteet. Oikeudenkäynnin on määrä kestää useita päiviä.



Pyhäjärven kaupunginjohtaja-asioita on käsitelty useita kertoja aikaisemminkin sekä yleisten tuomioistuinten että hallintotuomioistuinten puolella.

Tiistaina Lapin käräjäoikeudessa on puolestaan valmisteluistunto, jossa on esillä Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteet.