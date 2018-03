Puutuoteyritys väitti kestopuuta terveysriskiksi, mutta perui kohta väitteensä – kysyimme Tukesilta, onko kestopuu haitallista

Kaikki puhuvat omaan pussiinsa! Komposiitti on nimenä hieno mutta mitä se komposiitti sitten on? Puukomposiitti on puun ja muovin yhdistelmä! nämä viisastelijat nyt väittävät komposiittipuun olevan harmitonta. No ei todellakaan ole. Muovi on muovia ja luonnossa todella haitallinen tuote. Muovien haittoja ei muuta miksikään se, että jos se on yhdistetty puuhun! Päinvastoin. Kun muovia laitetaan komposiittipuuhun, muovin ympäristöhaittojen käsitys ihmisille samalla hämärtyy. Niin mainokset kuin tuon artikkelin mukaiset asiantuntijalausunnot komposiittimateriaalien hyväksi sekoittavat entistä enemmän ihmisten mieltymystä muovien haitallisuudesta.