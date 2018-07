Putin ja Trump aloittivat tapaamisensa: "Puhumme yhteisestä ystävästämme presidentti Xistä"

No kyllä vain ja Xi on keskeisessä roolissa kun Trump ja Putin lyövät globalistit maan rakoon ja vapauttavat ihmiskunan vuosikymmenien tai jopa vuosisadan painajaisesta. Milloin on Rooman valtakunta, milloin Neuvostoliitto ja seuraavaksi EU eli Eurostoliitto. Nämä kaikki ovat globalismia ja tuollainen massiivisen keskushallinnon tavoittelu on torjuttava ihmisyyden nimissä. Ymmärtääkseni Xi on jo herrojen Putin ja Trump kelkassa mukana ja veikkaankin keskustelujen olevan Xi osalta mitä positiivisimmat. Nyt alkaa aikakausi jolloin on eliitin vuoro täristä ja voi kertoa, että tärinät ovat olleet päällä jo tovin aikaa. Veljekset Trump, Putin ja Xi!