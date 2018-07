Puolustusvoimien virka-apua pyydetty Pyhärannan maastopalon sammuttamiseen – "Tässä on pitkäkestoinen sammutustyö edessä"

Sammutustöitä johtavan Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän päällikön mukaan alueella on tällä hetkellä noin 200 ihmistä sammuttamassa maastopaloa. Alue on saatu rajattua myös vesilinjalla.

Pyhärannan maastopalon sammutustöihin on pyydetty puolustusvoimien virka-apuosastoa apuun, kertoo Varsinais-Suomen päivystävä päällikkö Kari Alanko torstaiaamuna.

– Saamme vähän apua käsisammuttamiseen alueella, Alanko kertoo aamulla Lännen Medialle.

Tällä hetkellä Varsinais-Suomen Pyhärannassa paloa on sammuttamassa noin 40 pelastusyksikköä ja 200 ihmistä.

Keskiviikkoiltapäivänä alkanut maastopalo on saatu yön aikana rajattua vesilinjalla, ja aamulla tuuli on alueella tyyni. Aamulla aluetta kuvattiin vielä dronesta lämpökameran avulla.

– Voi sanoa, että keskellä on erittäin kuuma. Siellä on todella paljon pesäkkeitä, ja tässä on pitkäkestoinen sammutustyö edessä.

Palo on Alangon mukaan levinnyt 70–80 hehtaarin alueelle, mutta tällä hetkellä se ei leviä. Hän arvioi, että sammutustyöt voivat jatkua vähintään perjantaille tai jopa viikonloppuun.

Keskiviikkoillan aikana alueelta on Alangon mukaan evakuoitu parikymmentä ihmistä. Torstain vastaisen yön aikana evakuointeja ei ole tarvinnut jatkaa.

Yksikään asuinrakennus ei ole syttynyt tuleen, mutta varastorakennuksia on alueella palanut.

Pyhärannan kunnan mukaan alueella oleville on tarjottu kriisiapua.

Kuumuus pelastushenkilökunnan

Torstaina pelastushenkilökunta käytännössä kiertää aluetta sammuttaen maastopalon pesäkkeitä, ja olosuhteet ovat työntekijöille raskaat. Sammutukseen osallistuu myös Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköitä.

Alangon mukaan jotkut sammuttajat ovat olleet alueella yli 12 tuntia, ja pelastushenkilöstöä on pyydetty lomilta ja vapailta apuun.

Metsässä kulkevilla on oltava suojavarusteet päällä, ja sää on helteinen.

– Tämä on äärimmäisen raskasta työtä.

Henki sammuttajien keskuudessa on kuitenkin hänen mukaansa hyvä.

– Kyllä tässä kaikki tekee töitä sen eteen, että saamme palon varmasti sammumaan.

Apua voi tulla lähipäivinä säästä. Pyhärantaan on ennustettu perjantaille vähintään sadekuuroja.

– Sade on tervetullutta, mutta ukkoset, joita on lupailtu, eivät, toteaa Alanko.