Puolustusvoimat vaatii Yleltä oikaisua kaksoiskansalaisuutisoinnista

Puolustusvoimat vaatii Yleltä oikaisua Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten kohtelua koskevasta uutisoinnista. Puolustusvoimat katsoo, että Yle on vahingoittanut sen mainetta virheellisellä ja harhaanjohtavalla uutisoinnilla.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa. Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.

- Ihan samaan tapaan kuin lapsikaappausuutisia on käytetty Venäjällä Yle on tätä uutisankkaansa käyttämällä aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin, Niinistö sanoi eduskunnassa STT:lle.

Hän peräänkuuluttaa Ylen vastuuta tiedonjulkistuksessa.

- Yle antaa uutisen, että Suomessa salaa sorsitaan venäläisiä armeijassa. Miltä se vaikkapa venäläisestä kuulostaa? Onko se hyvä? Se ei ole totta. Suomessa kohdellaan varusmiehiä yhtäläisesti.

Niinistön mielestä Ylen pitää nyt korjata uutinen ja saada se kansainväliseen levitykseen. Hän myös kehottaa muuta mediaa vaatimaan Ylen tietolähteitä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että Ylen uutinen olisi aiheuttanut suurta vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin.

Yle seisoo uutisensa takana

Yle kertoi eilen, ettei Puolustusvoimat ole ottanut töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Lisäksi Ylen mukaan varusmiespalvelukseen tulevien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta rajoitetaan.

Niinistön mukaan Puolustusvoimat ei rajoita millään tavalla Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten ottamista töihin. Hänestä Ylen uutisessa saattaa olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään tarkoituksella virheellistä tietoa varteenotettavan median kautta. Hän ei perustele tarkemmin, mistä tällainen epäily on lähtöisin.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen seisoo uutisen takana ja pitää Niinistön väitettä informaatio-operaatiosta uskomattomana. Hänen mukaansa Ylen juttu perustuu Puolustusvoimissa merkittävässä asemassa olevaan luotettavaan lähteeseen ja esimerkkitapauksiin työnhaussa rannalle jääneistä kaksoiskansalaisista.

Puolustusministeriöltä täydentävä lakihanke

Niinistö sanoi eilen Ylelle, että aikoo laittaa vireille lakihankkeen, jolla kaksoiskansalaisten pääsy sotilasvirkoihin voitaisiin estää.

Ministeri sanoo STT:lle, että kyse olisi valtiovarainministeriön vireillä olevaa lakiesitystä täydentävästä lakihankkeesta.

- Tässä on kyse Puolustusvoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annettujen lakien tarkistamisesta.

Valtiovarainministeriössä valmistellaan lakiesitystä, jonka tarkoitus olisi rajoittaa kaksoiskansalaisten pääsyä tiettyihin valtion virkoihin.

Lakihankkeen sisällöstä Niinistö ei tarkemmin kerro.

Hallitus ei Orpon mukaan ole vielä käynyt keskustelua puolustusministeri Niinistön esittämästä lakihankkeesta.

- Katsotaan, onko tarvetta jollekin lainvalmistelulle, Orpo sanoi STT:lle eduskunnassa.

Lakihanke pääsystä Rajavartiolaitoksen virkoihin

Sisäministeriö puolestaan alkaa valmistella lakia, jonka tarkoituksena on estää kaksoiskansalaisten pääsy Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin ja niihin johtaviin opintoihin, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan.

Hankkeen tavoite on kansallisen turvallisuuden parantaminen.

- Rajavartiolaitoksella on useita Suomen sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, jotka edellyttävät virkamiehiltä erityistä luotettavuutta ja riippumattomuutta, tiedotteessa sanotaan.

Tältä osin kaksoiskansalaisuus voi Rajavartiolaitoksen mukaan aiheuttaa eturistiriitoja virkatehtävissä. Vaatimuksesta voitaisiin tarvittaessa myöntää erivapaus.

Sisäministeriö valmistele lakia yhteistyössä puolustusministeriön vastaavan hankkeen kanssa.