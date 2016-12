Puolustusvoimat tarkensi ohjesäännön tulkintaa

Puolustusvoimat on tarkentanut vuodenvaihteessa voimaantulevan uuden palvelusohjesäännön soveltamista. Tuore ohje on allekirjoitettu jouluaattoa edeltävänä päivänä. Tarkennusten syynä on, että ohjesäännön eräs kappale aiheutti jo ennen voimaantuloaan runsaasti kohua.

Ohjesääntöön lisättiin kokonaan uutena kohta, jossa kehotetaan välttämään puoluepoliittisiin kiistakysymyksiin puuttumista ja varomaan Puolustusvoimien kytkemistä niihin.

Esimerkiksi Upseeriliitto on ollut huolissaan, että uusi palvelusohjesääntö rajoittaa ammattisotilaiden sananvapautta. Myös some-sotilaana tunnettu majuri James Mashiri luonnehti blogissaan uutta palvelusohjesääntöä sananvapauden rajoittamiseksi.

- Epämääräinen ja lavea sananvapauden rajoitus on omiaan johtamaan monien perusteltujenkin puheenvuorojen välttämiseen ankaran tuomion tai epäsuotuisan urakehityksen pelossa, Mashiri kirjoitti reilu viikko sitten.

Nykytila säilyy

Puolustusvoimien viestintäjohtajan Jan Engströmin mukaan ohjesäännön kohdan tarkoituksena on ollut muistuttaa, että sotilaat tulisi nähdä mahdollisimman puolueettomina. Hän korostaa, että palvelusohjesäännön tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut rajoittaa sotilaiden sananvapautta tai muuttaa nykytilannetta.

- Tietenkin kun asiaa ruvetaan laajasti tulkitsemaan, varmaan kaikki poliittinen keskustelu voitaisiin tulkita puoluepoliittiseksi kiistakysymykseksi.

Engströminmukaan aatonaattona annetulla ohjeella haluttiin selventää, miltä osin palvelusohjesääntöä pitää tulkita sotilaskäskynä ja miltä osin kohdat ovat suosituksia.

Tulkinnalla on suuri merkitys, sillä käskyn rikkomisesta voi saada erilaisia rangaistuksia, mutta suosituksen rikkomisesta ei saa mitään virallisia tai epävirallisia seuraamuksia.

