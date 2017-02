Puolustusvoimat pyysi poliisia tutkimaan kaksoiskansalaisuusohjeet

Keskusrikospoliisi (KRP) alkaa tutkia epäiltyä uutta tapausta, jossa on annettu virheellistä ohjeistusta kaksoiskansalaisuudesta, kertoo Puolustusvoimat. Rikostarkastaja Jari Nieminen KRP:stä vahvistaa STT:lle, että Puolustusvoimien tekemä tutkintapyyntö on vastaanotettu. Keskusrikospoliisi tutkii asiaa varusmieskoulutukseen liittyvänä epäiltynä syrjintänä. Nieminen toimii jutussa tutkinnanjohtajana.

- Asia on niin alkuvaiheessa, ettei siitä tässä vaiheessa voi kertoa enempää. Käynnistelemme esitutkintayhteistyötä valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.

Nieminen ei kommentoi, missä paikassa tai osassa maata syrjintää epäillään tapahtuneen. Puolustusvoimien mukaan uusi epäily koskee rajattua joukkoa varusmiehiä.

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu tapauksesta Kainuun prikaatissa, jossa varusmiehille oli kerrottu tammikuussa koulutuksessa, ettei minilennokkikoulutukseen otettaisi kaksoiskansalaisia turvallisuussyistä. Kouluttaja oli maininnut asiasta, ja myös koulutuksen diaesityksessä oli lukenut ranskalaisella viivalla "ei kaksoiskansalaisille". Koulutusta ei saa nykylain nojalla rajata kansalaisuuden mukaan.

Uusi epäily tuli ilmi Pääesikunnan viime viikolla toimeenpanemassa selvityksessä, jossa tutkittiin, onko Puolustusvoimissa syrjiviä käytäntöjä kaksoiskansalaisten osalta.

Yle: Ohjeet tiedustelulaitokselta

Puolustusvoimien kaksoiskansalaisia koskeva ohjeistus on peräisin Puolustusvoimien tiedustelulaitokselta, Yle kertoo. Ylen mukaan epävirallisessa ohjeistuksessa määritetään, ettei Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia saisi sijoittaa muun muassa lennokkikoulutukseen tai ilmavoimiin.

Yle kertoo, että sen tietolähteenä on muun muassa varusmieskutsunnoissa työskennellyt upseeri. Kaksoiskansalaisia koskeva ohjeistus on Ylen mukaan ollut laajempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin tähän asti on tullut tietoon.

