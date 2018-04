Puolustusvoimat kelluvan ydinvoimalan hinauksesta Suomenlahdella: Seuraamme niin kauan kuin se näkyy tutkassa

Harvinainen hinausoperaatio käynnistyi Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo tarkkailevansa kelluvan ydinvoimalan hinaamista.

Suomen viranomaiset seuraavat kelluvan ydinvoimalan lauantaina käynnistynyttä hinausta tarkasti, vaikka voimalassa ei vielä ole polttoainetta. Kuljetuksen tarkkailemisesta vastaa Puolustusvoimat.

– Seuraamme kuljetusta niin pitkään kuin se näkyy tutkissamme. Kuljetus tapahtuu kansainvälisellä merialueella, joten siihen ei puututa muuten kuin rekisteröimällä laivat ja lentokoneet, jos sellaisia on sitä saattamassa, kertoo tiedottaja Henrik Gahmberg pääesikunnasta Lännen Medialle.

Venäläiset alkoivat lauantaina hinata kelluvaa ydinvoimalaa Pietarista kohti Murmanskia. Yksikön lopullisena määränpäänä on Koillis-Siperian sijaitseva Pevek, jossa sen on määrä alkaa toimia paikallisena ydinvoimalaitoksena. Kelluvalla voimalalla on pituutta 144 metriä ja leveyttä 30 metriä.

Laitosvalmistaja Rosatomin mukaan ydinvoimalayksikkö ei sisällä radioaktiivista ainetta Suomenlahdella kuljetettaessa. Vasta Murmanskissa siihen ladataan ydinpolttoainetta.

Hinattavan ydinvoimalan voi hyvällä tuurilla bongata Suomenlahdella liikennöiviltä matkustaja-aluksilta.

Gahmberg korostaa, että kuljetusta pitää silti seurata tarkasti, koska Suomenlahdella on paljon liikennettä.

– Olemme varuillamme mahdollisen törmäyksen varalta, mutta ei tämä meille mitään ylimääräisiä sydämentykytyksiä aiheuta, Gahmberg toteaa.

Tallinnan- tai Tukholman-lautoilla matkustavat saattavat nähdä vilauksen poikkeuksellisesta hinausoperaatiosta. Sekä Tallink-Siljalta että Viking Linelta kuitenkin korostetaan, ettei operaatio vaikuta matkustaja-alusten reitteihin tai aikatauluihin.

Rosatomin mukaan reaktori on tarkoitus käynnistää ensimmäisen kerran syksyllä. Kun venäläisen tiedemiehen Mihail Lomonosovin mukaan nimetty Akademik Lomonosov on kytketty verkkoon, siitä tulee maailman pohjoisin ydinvoimalaitos. Kelluva ydinvoimala on kehitetty sähkön tuottamiseksi Venäjän vaikeasti saavutettaville syrjäseuduille.

Sen on tarkoitus korvata Pevekin vanheneva Bilibinon ydinvoimala sekä Chaunksin hiilivoimala. Kelluva ydinvoimala toimii kahdella KLT-40C -reaktorijärjestelmällä, jotka vastaavat jäänmurtajissa käytettäviä reaktoreita.