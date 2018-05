Puolustusministeriössä uusi säästölista: Naiset pois asepalveluksesta vuodeksi, Senaattikiinteistöt kuriin ja kriisinhallinta luupin alle

Armeijaa uhkaa jälleen iso rahapula parin vuoden kuluttua.

Julkisen talouden suunnitelman mukaisesti puolustushallinnolta viedään rahaa porrastetusti vuodesta 2020 lähtien.

– Kannan huolta siitä, mihin suuntaan puolustusbudjetti muotoutuu, puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoo.

Puolustusministeriössä ollaan oltu jo valppaina. Niinistö aikoo antaa pääesikunnalle ohjauskirjeen, jossa linjataan säästöjä.

– Emme saa tehdä samaa virhettä kuin viimeksi. Jos minulta kysytään, niin tällä kertaa ei leikata kertausharjoituksista, ei maasto- tai alusvuorokausista eikä lentotunneista. Turvallisuustilanne on muuttunut. Kansallisen puolustuksen tasosta ei voida tinkiä. Nyt on keskityttävä jonkin aikaa perustyöhömme. Niinpä esitämme muita säästökohteita.

Säästöjä kertyy pitkä lista.

Niinistö väläyttää, että naisten vapaaehtoinen asepalvelus jäädytetään joksikin aikaa. Hän korostaa, ettei hänellä ole mitään naisten palvelusta vastaan.

– Naiset tekevät loistavaa työtä puolustusvoimissa, mutta säästöjä on kerättävä.

Malli voisi olla sellainen, että naisia ei oteta yhtenä vuonna lainkaan palvelukseen.

– Se toisi neljän miljoonan euron säästöt. Kevyempi malli olisi se, että naisia otettaisiin vain yhdessä saapumiserässä, jolloin säästö puolittuisi.

Sirpaleoperaatioista pois

Ministeriö esittää myös, että kriisinhallintatyöstä säästetään. Se tarkoittaa vähemmän osallistumista ja keskittymistä muutamaan operaatioon. Rahaa vievistä pienistä sirpaleoperaatioista pidettäisiin taukoa.

Niinistö myöntää, että kohteet ovat radikaaleja, mutta hän toivoo, että viesti niistä toimisi hätähuutona.

– Jokainen ymmärtää, että supistuksia on tehtävä. Vuonna 2020 maata hallitsee seuraava hallitus, mutta haluan nostaa ne jo keskusteluun.

Tyhmä päätös

Niinistö aikoo linjata säästöt vielä tällä hallituskaudella.

– Viimeksi tehtiin iso virhe. Kertausharjoituksia vähennettiin rajusti. Reserviläisten osaamiseen syntyi vaje. Samaan aikaan maavoimien taistelutapaa muutettiin ja jalkaväkimiinoista luovuttiin. Nämä kaikki yhdessä vaikuttivat siihen, että nyt on korjattu virheitä ja korjataan edelleen.

Kun on päästy säästöjen makuun, niin Niinistö pudottaa vielä yhden säästöpommin.

– Aikoinaan puna-armeija ei saanut Suomen armeijaa polvilleen, mutta on vaara, että Senaattikiinteistöt saavat. Se nyhtää meidät puhtaiksi korkeilla vuokrillaan, mutta me käymme vastaiskuun.

Ministeri ehdottaa, että Senaattikiinteistöt pilkotaan.

– Kiinteistöt on saatava takaisin puolustusvoimille. Meillä on oma hyvä rakennuslaitos, jossa on satoja työntekijöitä. Mittamme on Senaatin kanssa nyt täynnä, Niinistö täräyttää.

Puolustusvoimien kiinteistöt siirrettiin Senaattikiinteistöille Paavo Lipposen (sd.) hallituskaudella.

– Se oli harvinaisen tyhmä päätös.

Tekstiviestillä nopeutta

Niinistö muistelee, että kun aloitti ministerinä, niin maavoimat oli koulutusorganisaatio, mutta nyt puhutaan valmiusorganisaatiosta.

– Ajattelutapa on muuttunut tai on palattu siihen, mitä se oli 80- ja 90-lukujen taitteessa. Venäjällä joukko-osastot ovat olleet valmiudessa vuodesta 2007 lähtien. Me tulimme kahdeksan vuotta myöhässä.

Valmiuden kehittämiseksi on tehty paljon. Puolustusvoimissa on valmiusjoukot, kertausharjoitusten kolmen kuukauden aikaraja on poistettu.

– Meidän pitäisi vielä päästä samaan kuin Virossa. Siellä reserviläiset voidaan kutsua tekstiviestillä kokoon. Aikaa on vuorokausi.

Suomessa tätä on kokeiltu pienimuotoisena, mutta mukana on ollut vain muutamia kymmeniä reserviläisiä.

– Seuraava pääsotaharjoitus ensi vuonna voisi olla hyvä kokeilualusta. Lähettäisimme tekstiviestin reserville ja testaisimme, miten hyvin joukot saadaan koottua vuorokaudessa.

Asevelvollisuusrekisteriin olisi saatava kaikkien puhelinnumerot. Niitä on jo kerätty sitä mukaan, kun sitoumuksia valmiusjoukkoihin on tehty.

Ranskan pyyntö hankala

Kymmenen EU-maata valmistelee interventiojoukkojen perustamista Ranskan johdolla. Suomikin on kutsuttu mukaan. Puolustusministeriö on pyytänyt pääesikunnalta selvitystä asiasta. Se valmistuu perjantaina. Sen jälkeen tehdään poliittisen johdon arvio.

– Tärkeä kysymys on, hyödyttäisikö joukkoihin meneminen kansallista puolustustamme. Meillä on jo monenmuotoista osallistumista.

Suomi on kuulunut esimerkiksi EU:n taisteluosastoihin vuosikymmenen ajan. – Niitä ei ole käytetty lainkaan. Tämä kertoo siitä, että niissä on jonkinlainen valuvika.

Taistelu-joukot ja interventiojoukkojen kokoaminen perustuu ammattiarmeijaan. Suomelle tämä voi olla hankalaa, sillä meillä on asevelvollisuusarmeija.