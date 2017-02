Puolustusministeri: Ylen "uutisankka" vahingoittanut Suomen ja Venäjän suhdetta

Puolustusministeri Jussi Niinistön (ps.) mukaan Yleisradio on aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteille väitteillä kaksoiskansalaisten kohtelusta Puolustusvoimissa. Niinistön mukaan kyse on uutisankasta ja se on tulkittu Venäjän mediassa niin, että venäläisiä sorretaan Suomessa.

- Ihan samaan tapaan kuin lapsikaappausuutisia on käytetty Venäjällä, Yle on tätä uutisankkaansa käyttämällä aiheuttanut vahinkoa Suomen ja Venäjän suhteisiin, Niinistö sanoi eduskunnassa.

Hän myös kehottaa muuta mediaa vaatimaan Ylen tietolähteitä.

Yle kertoi eilen, ettei Puolustusvoimat ole ottanut töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Lisäksi Ylen mukaan varusmiespalvelukseen tulevien Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten koulutusta rajoitetaan.

Niinistön mukaan Puolustusvoimat ei rajoita millään tavalla Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten ottamista töihin. Hänestä Ylen uutisessa saattaa olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään tarkoituksella virheellistä tietoa varteenotettavan median kautta.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen seisoo uutisen takana ja pitää Niinistön väitettä informaatio-operaatiosta uskomattomana. Hänestä Ylen juttu perustuu Puolustusvoimissa merkittävässä asemassa olevaan luotettavaan lähteeseen ja esimerkkitapauksiin työnhaussa rannalle jääneistä kaksoiskansalaisista.

Puolustusvoimat: Kaksoiskansalaisuusohjeita ei voi jakaa, varsinkaan sähköpostilla

Kaksoiskansalaisia koskevat rajoitukset Puolustusvoimissa eivät ole mahdollisia, koska ne olisivat laittomia, kertoo komentopäällikkö, prikaatikenraali Kim Mattsson.

Yle kertoi eilen, että Puolustusvoimat ei ota enää töihin Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ja että asia selviää sähköpostiasiakirjasta.

Mattssonin mukaan virallisia ohjeita ei anneta sähköpostilla, vaan virallisena asiakirjana, joka jaetaan intranetin kautta tai ulkopuolisille sähköpostiliitteenä.