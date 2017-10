Puolustusministeri Niinistö pitää Maseja yleisesti turvallisina

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) pitää Maseja yleisesti ottaen turvallisina miehistön kuljetusajoneuvoina. Niinistö kuitenkin huomauttaa, että mitkään istuimet tai turvavyöt eivät auta, jos vastassa on juna.

Hän kertoo, että armeijan maastokuorma-autoihin on asennettu istuimet vuodesta 2010. Varusmiehet istuvat Masin lavalla selät vastakkain turvavöissä, ja autoissa on myös turvakaaret. Tällöin Masien marssinopeus voidaan nostaa 80 kilometriin tunnissa.

Ministeri on esittänyt syvän osanottonsa Raaseporin tasoristeysonnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen. Onnettomuudessa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut neljä ihmistä ja useita on loukkaantunut.