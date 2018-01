Puolustusministeri Jussi Niinistö: Viranomaisilla oltava keinot estää soluttautuminen kriittisten kohteiden lähelle

Itsenäisen valtiomme puolustuksessa on reagoitava nopeasti ja suurilla valtuuksilla, koska arvaamaton ja aggressivinen naapurimme on paitsi soluttautunut jo teollisuuteemme, kauppaamme ja politiikkaankin, niin se on myös varustanut itärajamme välittömässä läheisyydessä olevia tukikohtia sotilailla ja ennennäkemättömän suurella määrällä hyökkäyskalustoa.