Puolustusministeri ei kommentoi uutta epäilyä varusmiesten virheellisestä ohjeistuksesta

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) ei kommentoi Puolustusvoimien keskiviikkona julkistamaa epäilyä mahdollisesta virheellisen ohjeistuksen antamisesta, koska asia on esitutkinnassa.



Kaksoiskansalaisuuteen liittyvä tapaus tuli ilmi viime torstaina (2.2.) alkaneessa selvityksessä. Laajalla selvityksellä Puolustusvoimat halusi varmistaa, ettei Puolustusvoimissa ole syrjiviä käytäntöjä.



Puolustusvoimien mukaan epäilty tapaus koskee ”hyvin rajattua joukkoa” varusmiehiä. Siitä on aloitettu tutkinta, johon myös Keskusrikospoliisi osallistuu.



Niinistö kertoo yhä olevansa sitä mieltä, että Ylen viimeviikkoinen uutinen kaksoiskansalaisten erityistarkkailusta Puolustusvoimissa oli virheellistä.



– Edelleen olen sitä mieltä ja Puolustusvoimat on sitä, ettei mitään normiohjeistusta asiasta ole, Niinistö kertoi keskiviikkona iltapäivällä saapuessaan eduskunnan täysistuntoon.



Yle on kertonut pitävänsä kiinni uutisesta (31.1.), jonka mukaan Puolustusvoimissa on jo jonkin aikaa toimittu niin, etteivät Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaiset pääse töihin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä. Sen mukaan myös varusmiespalveluksessa Suomi–Venäjä-kaksoiskansalaisten koulutusta on rajoitettu, jos tehtävissä voi päästä käsiksi turvallisuuden kannalta merkittäviin tietoihin.



Yle uutisoi myöhemmin (2.2.), että Kainuun prikaatissa varusmiehille oli tammikuussa koulutushaaratilaisuudessa kerrottu, ettei minilennokkikoulutukseen oteta kaksoiskansalaisia turvallisuussyistä. Kainuun prikaatista kerrottiin, että kyse oli väärinkäsityksestä ja virheestä.



Puolustusvoimat aloitti tämän uutisen pohjalta oman selvityksensä



Kysyttäessä, onko tapausten perusteella syytä ryhtyä toimiin Niinistö vastasi, että niihin on jo ryhdytty ja selvitetty, onko ohjeistusta.