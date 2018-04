Puolueiden teettämä kysely: Keskustan imago kansan silmissä huonontunut

Paavoa ei potkittu pois, vaan itse lähti. Paavolla on itsekeskeisyys mennyt niin pitkälle, ettei hommasta tule mitään ellei koko touhu pyöri oman navan ympärillä. Keskusta ei ole yhden miehen show, vaan puolueessa on kosolti pätevyyttä ja hienoja persoonia. Paavo on yksi pahimpia minä-minä -tyyppejä, mitä maasta löytyy. Riidoiksi meni kansalaispuolueessa. Mitähän muuta Paavo tekee vielä. On kristillisten listoilla Helsingin kunnallispolitiikassa, milloin parlamentissa ja milloin missäkin. Äänestäjän kuluttajansuoja on ajat sitten mennyt. Paavossa on paljon hyvääkin, mutta parin viime vuoden show jättää huonon jälkimaun. Olisi jo vaikka keskittynyt eläkepäiviin ja antanut aikaansa symppis-puolisolleen.