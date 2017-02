Puolentoista vuoden laiha sopu: Airpro-kiista kärjistyi nopeasti

Laiha sopu kesti tällä kertaa puolentoista vuoden ajan.



Palvelualan työnantajat, Ilmailualan unioni sekä ammattiliitto Pro pääsivät kiistelyn jälkeen sopuun Finavian tytäryhtiö Airprota koskevista asioista viimeksi kesällä 2015, mutta työtaistelu-uhka iski päälle jo nyt. Torstaina Paltan ja Pron neuvottelut olivat kesken eikä tietoa niiden tuloksista ollut. IAU:ta koskevat neuvottelut taas jatkuvat perjantaina.



Toteutuessaan lakon ensimmäinen osa iskisi ensi viikon perjantaina iltapäivällä lentoasemien oleellisiin toimintoihin, kuten turvatarkastukseen ja asematasopalveluihin. Finavia ei toistaiseksi ole kertonut, kuinka hyvin palvelut järjestyisivät esimiesvoimin, mutta hiihtoloman alussa etenkin Helsinki-Vantaalla on muutenkin aivan tarpeeksi ruuhkaa. Lakkojen on tosin tarkoitus loppua jo alkuillasta.



Potentiaalisesti kiusallisempi on ensi viikon sunnuntaina klo 00 alkava ja maanantaina 23 loppuva työtaistelu, joka koskee Helsingistä lähteviä TUIflyn, Thomas Cookin ja Thomsonin lentojen matkustamohenkilökuntaa. Nämä yhtiöt lentävät TUI:n ja Tjäreborgin lomalentoja.



IAU järjestää samaan aikaan jäänpoistajien tukilakon, joka koskee tämän kolmikon lisäksi myös Norwegianin koneita. Työtaistelutoimenpiteenä ratkaisu on tehokas, sillä tietyissä olosuhteissa jäänpoisto on lentoturvallisuuden vuoksi välttämätön.



Tämänkään työtaistelun tosiasiallisia vaikutuksia Finavia ei vielä ole arvioinut.



Julkiseen keskusteluun lentoasema- ja matkustamohenkilökunnan palkoista kannattaa suhtautua varauksella. Molemmilla aloilla erinäiset lisät ja korvaukset muodostavat merkittävän osan kokonaisansioista, joten ainakaan peruspalkkatietojen perusteella ei tule vetää suuria johtopäätöksiä.



Matkustamohenkilökunnan työn viitekehys taas vaihtelee lentoyhtiön mukaan. Nyt mainitut lomalentoyhtiöt kun lentävät paitsi eteläiseen Eurooppaan, myös Thaimaan kaltaisiin kohteisiin. Se on aika tavalla erilaista lentämistä kuin Suomen sisäinen liikenne.



Oli miten oli, lentohenkilökunnan palkkakustannuksia ratkaisevat luovilla tavoilla nykyään muutkin kuin halpalentoyhtiöt.



SAS ilmoitti tammi-helmikuun vaihteessa perustavansa tukikohtia Skandinavian ulkopuolelle. Epäedullisen kustannusrakenteensa kanssa pitkään kamppaillut yhtiö aikoo sijoittaa koneitaan ainakin Lontooseen sekä kaupunkeihin Espanjassa, jonne yhtiö lentää paljon lomalentoja.



Operaatioiden suunnitellaan alkavan talvikaudella 2017–18, ja suunnitelman tarkoituksena on nimenomaan laskea henkilöstökustannuksia. Toimitusjohtaja Rickard Gustafsson totesi uutistoimisto Reutersille, että vaikka itse palkka ei juuri muuttuisikaan, työvoimakustannukset putoavat 35–40 prosenttia/henkilö.



Pidemmällä aikavälillä pitää muistaa myös, että TUIFly, Thomson sekä Thomas Cook ovat suuria kansainvälisiä toimijoita, joita lojaalius tai omistajaohjaus ei sido palkkaamaan nimenomaan suomalaisia.