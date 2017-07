Puolalaismarjojen EU-rahoitteinen kampanja Suomessa ihmetyttää: "Näin se varmaan EU:ssa menee"

Suomalaiset marjanviljelijät kummeksuvat Puolan marjatuotannon EU-rahoitteista mainoskampanjaa Suomessa.

Hedelmä- ja marjanviljelijäin liiton puheenjohtajan Ismo Ruutiaisen mukaan tuntuu oudolta, että suomalaiset viljelijät eivät saa markkinointiinsa EU-tukea, mutta EU:n suurin marjanviejämaa Puola saa.

- Näin se varmaan EU:ssa menee, että niillä jotka osaavat tehdä parhaat hakemukset ja joilla on iso tuotanto ja volyymit, on jonkinlainen etulyöntiasema, Ruutiainen sanoi.

Puolan marjakampanja pyörii Suomen lisäksi neljässä muussa EU-maassa ensi vuoteen. EU maksaa puolet kampanjan neljän miljoonan euron budjetista. Toisen puolikkaan maksavat Puolan valtio ja Puolan Hedelmien ja vihannesten myynninedistämisrahasto.

Kampanjan edustajan mukaan kampanjan tarkoituksena on edistää kaikkien eurooppalaisten marjojen kulutusta. Suomi oli valittu yhdeksi kohdemaista, koska Suomessa eurooppalaisilla marjoilla ei ole ollut merkittävää jalansijaa. Yli puolet suomalaisten syömistä marjoista on luonnosta poimittuja.

Hedelmä- ja marjanviljelijäin liitossa ei olla kampanjasta kovin huolissaan, koska puolalaismarjat eivät ole vyöryneet Suomen markkinoille.

Kaupan keskusliikkeetkin vahvistavat, että puolalaisten marjojen osuus kokonaismyynnistä on varsin pieni. S-ryhmässä osuus on alle viisi prosenttia, ja myös Keskolla puolalaismarjojen osuus on "melkoisen pieni."

Ruutiaisen mukaan kotimaan sesongin aikana suomalaiset eivät halua ostaa muuta kuin kotimaista marjaa. Suomalaisen marjan valttikortteina ovat ulkomaalaiseen marjaan nähden tuoreus ja normaalivuosina myös edullinen hinta.