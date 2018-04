Punatulkku on kaunis lintu ja laastaria avohaavaan – eduskunnan talouskeskustelussa sivallettiin puolin ja toisin

Sipilän hallitus muistutti oppositiota siitä, kuinka Suomen talous on lähtenyt kasvuun, työllisyys lisääntynyt ja valtion velan kasvu taittunut.

Opposition mukaan hallitus yrittää nyt paikkailla aiempia leikkauksiaan.

– Hallitus tekee menneisyyden politiikkaa. Ei korjata rikki olevaa eikä varauduta tulevaan.

Näihin SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen sanoihin tiivistyi vasemmisto-opposition ja vihreiden keihäänkärki tiistaina talouskeskustelussa eduskunnassa.

Niin Rinteen kuin vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon puheissa hallituksen kehysriihessä eriarvoisuuden pienentämiseen lupaamaa 70 miljoonaa euroa pidettiin laastarina avohaavaan, joka on syntynyt hallituksen aiemmista leikkauksista.

Aallon mukaan hallituksen leikkuri ei ikinä ulotu sinne, mitä elinkeinoelämän lobbarit pitävät tärkeänä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) torppasi opposition arvostelun.

– Kun työllisyysvaikutukset otetaan huomioon hallituksen päätösten lisäksi, tuloerot kasvavat enää vain hyvin lievästi tai eivät lainkaan. Suositan, että oppositiossa paneudutte THL:n ja Vatt:n laadukkaaseen tutkimukseen aiheesta, hän kehotti.

Keskustan ryhmäpuhuja Markus Lohi korosti kaikkein pienimpien päivärahojen nostoa viime viikon kehysriihessä.

– Parempi tehdä tuntuva korotus kaikista pienituloisimmille kuin pieni korotus kaikille, Lohi totesi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vertasi kahta kehysriihen kohtaa.

– Hallituksen arvomaailmaa kuvaa, että se löysi kehysriihessä yhteensä 70 miljoonaa eriarvoisuuden vähentämiseen, mutta 100 miljoonaa lisää kalliin ja asiantuntijoiden lyttäämän sote-mallinsa kokeiluihin.

Saavutukset puhuvat

Valtiovarainministeri Orpo muistutti hallituksen talouspoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta, kuten työllisyysasteen yli 71 prosentin kasvusta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työllisyysaste nousee 72,5 prosenttiin vuonna 2020.

– Työllisyysasteen kehitys on erittäin merkittävää, sillä viimeksi yli 71 prosentin työllisyysaste on saavutettu vuonna 1991, Orpo korosti.

– Ei ole helppoa oppositiolla näinä aikoina, tiivisti eduskuntakeskustelujen innokas välihuutaja Ben Zyskowicz mielipiteensä Orpon puheen jälkeen.

Hallituspuolue sinisten ryhmäjohtaja Simon Elo suuntasi sanansa sosiaalidemokraateille.

– Punatulkku on kaunis lintu, mutta ei se politiikassa lennä. Hallitus on onnistunut yli kaikkien odotusten. Suomen talous on lähtenyt kasvuun, työllisyys lisääntynyt ja valtion velan kasvu taittunut. Siniset on toiminut hallituksessa kolmikantaisen kilpailukykysopimuksen takuumiehenä, hän vakuutti.

Heikennys vai parannus?

Li Anderssonin mukaan kehysriiheen sisältynyt irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä heikentää jopa puolen miljoonan suomalaisen työntekijän työsuhdeturvaa.

– Sen lisäksi hallitus valmistelee lakia, jonka perusteella vain kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan nuoren työsuhteen määräaikaisuutta ei tarvitsisi perustella. Tämä nuoria syrjivä uudistus todennäköisesti heikentäisi erityisesti nuorten naisten asemaa, Andersson sanoi.

Valtiovarainministeri Orpo korosti tärkeintä olevan, että mahdollisimman moni suomalainen pääsisi työn syrjään kiinni.

– Ei oppivelvollisuusiän nosto tuo yhtään työpaikkaa lisää, Orpo sivalsi asian puolesta puhuneelle SDP:lle.