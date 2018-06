Puiko SAK uusia vastatoimia hallituksen työllisyysaikeille? – Eloranta: "Tunnelma on hyvin hermostunut ja jännittynyt"

Suomen suurimman palkansaajajärjestön hallitus kokoontuu torstaina käsittelemään sitä, miten jäsenliitoissa on sulateltu muun muassa aktiivimalli 2:ta. "Ei tällaisia kokouksia huvikseen pidetä keskellä kesää", toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Hallituksen kehysriihessä esittämät työllistämisaikeet saattavat johtaa vastatoimiin palkansaajapuolella.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n hallitus kokoontuu torstaina keskustelemaan, miten sen jäsenliitoissa on otettu vastaan valmisteilla oleva omaehtoisen työnhaun malli eli niin sanottu aktiivimalli kakkonen. Lisäksi torstaisessa kokouksessa puidaan sitä, miten SAK:n hallitus suhtautuu hallituksen huhtikuussa julkaisemiin uusiin työllistämisaikeisiin.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan ay-liikkeessä närkästystä on aiheuttanut muun muassa huhtikuun kehysriihessä esitelty suunnitelma, jonka mukaan työnantajat voisivat solmia alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden kanssa määräaikaisia työsopimuksia ilman, että määräaikaisuudelle olisi nykylain vaatimaa perusteltua syytä.

Kritiikkiä on tullut myös aikeesta muuttaa yksilöllistä irtisanomista pienissä, enintään 20 työntekijän yrityksissä aiempaa helpommaksi.

Eloranta kertoo Lännen Medialle, että tarkoituksena on kuulla, mitä mieltä SAK:n liitoissa ollaan suunnitelmista. Hän ei kuitenkaan halua ennakoida päätöksiä, joista hallituksessa tällä viikolla keskustellaan.

– Tunnelma on hyvin hermostunut ja jännittynyt. On tehty kiky ja erittäin maltillinen liittokierros, talous on menossa eteenpäin ja kasvu näyttää jatkuvan. Sitten hallitus haluaa kiristää työmarkkinoiden ilmapiiriä hankkeilla, joiden työllisyysvaikutus on ennakkotietojen perusteella naurettavan pientä. Tuntuu enemmän ideologiselta lähestymistavalta kuin miltään muulta, Eloranta sanoo maanantai-iltapäivänä.

Hänen mukaansa Teollisuusliitto on jo vaatinut kovia toimia, jos hallitus jatkaa muutosten suunnittelua. SAK:n hallitus jatkaa asioiden puintia tarvittaessa kesälomakauden jälkeen.

"Ei tällaisia kokouksia huvikseen pidetä"

SAK:n alaisiin liittoihin kuuluu sen verkkosivuston mukaan yli 900 000 jäsentä, mikä tekee siitä Suomen suurimman palkansaajapuolen keskusjärjestön. SAK on jo Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituskauden aikana ollut mukana järjestämässä lukuisia mielenilmauksia.

Esimerkiksi syksyllä 2015 keskusjärjestö oli mukana järjestämässä laajaa poliittista mielenilmausta, jolla vastustettiin tuolloin kaavailtuja niin kutsuttuja pakkolakeja. Lakiesityksillä haluttiin muun muassa leikata työntekijöiden vuosilomia sekä pyhä- ja ylityökorvauksia.

Helmikuussa SAK oli puolestaan järjestämässä mielenosoitusta, jolla kritisoitiin alkuvuonna voimaan astunutta aktiivimallia.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi, että torstain istunto tulee olemaan rankka.

– Ei tällaisia kokouksia huvikseen pidetä keskellä kesää. Muuten olisi voinut odottaa syksyynkin, SAK:n hallitukseen kuuluva Niemi-Laine sanoo.

Hän haluaa tietää torstaina SAK:n johdolta, onko palkansaajajärjestöjä otettu entistä paremmin mukaan neuvottelemaan työmarkkinoille valmisteltavia muutoksia.

– Jos näin ei ole, niin se tarkoittaa erittäin järeitä toimenpiteitä meidän osaltamme. Meillä on ollut järeitä toimenpiteitä, mutta erittäin järeät toimenpiteet ovat sellaisia, mitä ei ole vielä nähty, hän lisää.

SAK:n puheenjohtajan on määrä tiedottaa kokouksen päätöksistä sen päättymisen jälkeen.