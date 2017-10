Puhtaan veden puute ja tulvivat vessat vitsauksena rohingya-pakolaisten leireillä

Rohingya-muslimien pakolaisleireille Bangladeshissa on vaikea toimittaa apua, koska leirien tieverkot ovat huonot tai ne puuttuvat kokonaan. Heikot kulkuyhteydet ovat aiheuttaneet merkittäviä terveysriskejä ja jättäneet osittain arvailujen varaan, kuinka monia avustusjärjestöjen leireille tuoma apu ylipäätään saavuttaa.

- Ratkaisua näihin etsitään koko ajan, kertoo suomalainen avustustyöntekijä Tiina Saarikoski Dhakasta STT:lle puhelimitse.

Myanmarista Bangladeshiin on saapunut jo yli 500 000 väkivaltaisuuksia paennutta rohingya-muslimia. Joukkopako alkoi, kun Myanmarin joukot käynnistivät elokuun lopulla sotilasoperaation pohjoisessa Rakhinen osavaltiossa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota Cox's Bazarissa lähellä Myanmarin rajaa johtava Saarikoski kertoo, että teiden puuttuessa suuriksi ja toistaiseksi ratkaisemattomiksi ongelmiksi ovat nousseet puhtaan veden saatavuuden takaaminen ja leireille rakennettujen vessojen tyhjentäminen.

- Huusseja saadaan varmasti rakennettua, mikä on hyvä asia. Vessat täyttyvät kuitenkin todella nopeasti, ja täynnä ollessaan ne ovat terveysriski. Ilman teitä säiliöautoilla ei ole mahdollisuutta tyhjentää vessoja, Saarikoski kuvailee.

Saarikosken mukaan tilanteeseen ei ole helppoa tai nopeaa ratkaisua. Lisäksi hyvässä tarkoituksessa annettu apu on saattanut joissain tapauksissa vain lisätä terveysriskejä.

- Esimerkiksi paikalliset toimijat ovat saattaneet hyvässä tahdossa pystyttää huusseja, mutta kukaan ei pidä niistä enää jatkossa huolta. Vessojen täyttyessä ja sateiden sattuessa ulosteet leviävät maastoon ja saastuttavat esimerkiksi vesipisteitä, Saarikoski kertoo.

Infektiot yleistyvät, kun pesulle ei pääse

Monsuunisateiden myötä ja syklonikauden vallitessa olosuhteet epidemioille ovat olleet entistä otollisemmat. Saarikoski kertoo, ettei hän ainakaan toistaiseksi ole saanut tietoa laajemmista epidemioista leireillä. Ripulitaudit ovat kuitenkin lisääntyneet selvästi.

- Leireillä esiintyy olosuhteista johtuvia tauteja. Sekä meidän että pitkälle myös muiden toimijoiden klinikoilla nähdään eniten hengitystieinfektioita. Ihoinfektiot ovat myös yleisiä, sillä ihmiset eivät pääse peseytymään kunnolla.

Myrskyt uhkaavat myös tuhota pakolaisten rakentamia pressusuojia maan tasalle.

- Siihen ei tarvita kovinkaan voimakkaita myrskyjä, Saarikoski sanoo.

Synnytyskomplikaatioiden hoito puutteellista

Leireille saapuvista rohingyoista iso osa on lapsia ja naisia. Esimerkiksi Unicef on arvioinut, että leireille tähän mennessä saapuneista naisista ainakin noin 50 000 on tai oli raskaana.

Saarikosken mukaan leireille on nyt saatu esimerkiksi Bangladeshin hallituksen järjestämiä äitiysklinikoita, mutta mahdollisten synnytyskomplikaatioiden hoito on edelleen puutteellista.

- Erityistavoitteemme on ollut, että sairaalamme auetessa naisia saataisiin hoitoon komplikaatioiden sattuessa, Saarikoski sanoo.