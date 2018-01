Spekulointi eduskunnan puhemiesvalinnasta sai uutta vettä myllyynsä, kun sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi keskiviikkona Lännen Medialle, että on valmis eduskunnan puhemieheksi, jos kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa häntä tehtävään.

- Se on aivan valtavan upea tehtävä, aivan kerta kaikkiaan. Se ei satu joka likan kohdalle. Jos meidän ryhmämme arvioi, että olisin sopiva emäntä taloon, niin ei siitä kieltäytyä voi, Risikko sanoi Lännen Medialle.

Kokoomuksen on tarkoitus päättää puhemiesehdokkaastaan ensi maanantaina. Eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaalit käydään samana päivänä.

Eduskunnan puhemiehenä toimii vielä hetken sinisten Maria Lohela. Hän on kuitenkin jättämässä paikkansa, koska eduskuntaryhmien voimasuhteet muuttuivat perussuomalaisten hajoamisen myötä.

Puhemiehen paikka menee eduskunnan perinteiden mukaisesti toiseksi suurimmalle ryhmälle eli perussuomalaisten hajottua kokoomukselle.

Pääministeripuolue keskustalla säilyy ensimmäisen varapuhemiehen paikka, mutta toisen varapuhemiehen paikan perii suurin oppositiopuolue SDP.

Kandidaatteja piisaa

Kokoomuksen puhemiesspekulaatioissa ovat olleet Risikon ohella esillä muun muassa Ilkka Kanervan ja Anne-Mari Virolaisen nimet.

Kanervan vahvuutena on hänen mittava poliittinen kokemuksensa, sillä vuodesta 1975 lähtien Arkadianmäellä istunut Kanerva on Suomen kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja. Virolainen puolestaan on kerännyt kokemusta muun muassa suuren valiokunnan puheenjohtajana.

Kanervan ja Virolaisen ongelmana on se, että he ovat Varsinais-Suomen vaalipiiristä samoin kuin puolueen puheenjohtaja Petteri Orpokin.

Myös tällä hetkellä varapuhemiehenä toimiva pirkanmaalainen Arto Satonen on kertonut olevansa käytettävissä puhemieheksi.

Pohjanmaalaisen Risikon puolesta puhuu hänen mittava, lähes kymmenen vuoden ministerikokemuksensa.

Risikon siirtyminen puhemieheksi avaisi jollekin kokoomuksen kärkinimistä himoitun tien ministerinauton takapenkille.

Risikon esikunnasta kerrottiin keskiviikkona STT:lle, ettei Risikko halua tässä vaiheessa enempää kommentoida puhemiesasiaa. Myöskään puheenjohtaja Orpo ei halunnut kommentoida Risikon lausuntoa STT:lle keskiviikkona.

