Puhemies Lohela: Politiikan suuret kysymykset esiin illan hämystä

Eduskunta pyrkii nyt alkaneella istuntokaudella nostamaan politiikan suuria kysymyksiä esiin illan hämystä. Puhemies Maria Lohela (ps.) kertoi eduskunnassa alkavasta kokeilusta, jolla poliittisesti tärkeiden kysymysten käsittelyä aiotaan aikatauluttaa aiempaa paremmin. Kokeilusta kerrottiin puhemiesten valinnan jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa.





Eduskunnassa alkaa myös hyvän mielen vuosi. Lohelan mukaan se tarkoittaa sitä, että kansanedustajat kohtelevat toisiaan entistä paremmin.



Lohela puuttui jälleen myös kansanedustajien käytöstapoihin. Hän muistutti, että edustajat näyttävät toiminnallaan esimerkkiä koko maalle. Lohela kertoi saavansa kansalaisilta palautetta kansanedustajien käytöksestä, koska ihmiset suhtautuvat vakavasti eduskuntaan.



– Puhutaan toisten päälle, kuljetaan edestakaisin ja syödään purukumia, Lohela luetteli huonoja käytöstapoja.





Puheenvuorojen tasapuolisesta jakamisesta puhemiehen mukaan eniten palautetta tulee hänen omasta eduskuntaryhmästään, perussuomalaisilta.



Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) muistutti, että eduskunnan kyselytunti ei ole sellainen instituutio, jossa kaikki saavat puhua tasapuolisesti. Pekkarinen itse oli ennen varapuhemiehen tehtäväänsä eduskunnassa eniten puheenvuoroja saaneiden kansanedustajien joukossa.



Pekkarisen mukaan olisi jopa hyvä, jos ryhmillä olisi valittuna spokesmanit eli jonkinlaiset äänitorvet. Ehdotuksella Pekkarinen kuitenkin kiisti tarkoittavansa minkäänlaisia sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin (sd) äskettäin laatimia puhujalistoja.





Toinen varapuhemies Arto Satonen (kok.) korosti, että kansalaiset näyttävät varsin hyvin ymmärtävän, että aikataulu eduskunnassa on rajallinen.



Puhemiehet tähdensivät valintansa jälkeen eduskunnan kevään kiireistä aikataulua.



– Eduskuntaan tulee reformeista suurin, maakunta- ja soteuudistus. On kova haaste juoksuttaa se läpi tässä talossa, Pekkarinen totesi.



Hänen mukaansa se voi onnistua, jos nyt laadittu aikataulu pitää. Jos kuitenkin tulee vielä viivytyksiä, niin sotea on vaikea viedä lainsäädännössä läpi.





Puhemiesten vaalissa sosiaalidemokraatit äänestivät jälleen tyhjää, kuten aiemminkin vaalikaudella. Sdp protestoi sitä, että se ei ole saanut omaa edustajaansa puhemiehistöön. Pekkarinen muistutti, että sdp ei opponoi puhemiehiä henkilöinä, vaan perusasetelmaa.



Äänestyksessä puhemies Maria Lohela (ps.) sai 133 ääntä, ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen 124 ääntä ja toinen varapuhemies Arto Satonen 126 ääntä. Hajaääniä sai esimerkiksi kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.), jota äänesti kaksi edustajaa.



Eduskunta osallistuu Suomen satavuotisjuhliin monin tavoin. Juhlaesitelmän täysistuntoon tulee pitämään talouden Nobel-palkinnon saanut Bengt Holmström maaliskuun lopussa.