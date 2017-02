Puheenjohtaja Äimäraution ravien rikosepäilystä: "Hevosta ei saa pakolla juoksemaan"

Äimäraution ravirataa ylläpitävän Pohjolan Hevosystävät ry:n puheenjohtaja Kari Eriksson kiistää väitteen, että jalkansa loukannut hevonen olisi pakotettu juoksemaan kisa loppuun Oulun raveissa tammikuun alussa.

Oulun poliisi kertoi keskiviikkona tutkivansa eläinsuojelurikoksena tapahtumaa, jossa ravilähdössä etujalkansa loukannut suomenhevonen jouduttiin lopettamaan kisan jälkeen.

– Hevonen törmäsi lähdössä edellä laukalle lähteneen hevosen kärryihin, laukkasi hetken ja palasi takaisin raville, Eriksson kertoo.

Erikssonin mukaan on epäselvää, tuliko etujalan vamma törmäyksessä vai kisan puolessa välissä tulleessa laukkapätkässä.

Kilpailutallenteelta käy ilmi, että hevonen jatkoi juoksua törmäyksestä huolimatta. Erikssonin mukaan ohjastaja on kertonut hevosen juoksun muuttuneen viimeisen puolen kilometrin aikana.

– Kuskin mukaan hevosella on kuitenkin ollut aiemminkin kulmikas ravi, joten ohjastaja ei huomannut hevosen loukkaantuneen, Eriksson sanoo.

Erikssonin mukaan hevosta ei pakotettu juoksemaan lähtöä loppuun, eikä ohjastaja käyttänyt piiskaa juoksun aikana.

– Hevosta ei saa pakolla juoksemaan, Eriksson toteaa.

Eriksson muistuttaa myös siitä, että 2100 metrin lähdössä menee yllättävän vähän aikaa.

– Se kestää noin kolme minuuttia, eli siinä ei ole hirveän paljon aikaa reagoida, Eriksson toteaa.

Tapahtumaa puitiin heti kohtalokkaan lähdön jälkeen. Erikssonin mukaan tilanteesta ei silloin löydetty mitään sellaista, että kuski olisi pakottanut hevosen juoksemaan rikkinäisellä jalalla.

– Tämä on ikävää hevosen omistajalle, mutta on muistettava, että tämä on urheilua ja aina on mahdollista, että loukkaantumisia tapahtuu, Eriksson summaa.