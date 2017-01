Puheenaihe: Voiko Paavo Väyrynen kuulua enää keskustaan?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa Paavo Väyrysen jäsenyyteen Suomen Keskustassa.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrysen Kansalaispuolue on nyt puoluerekisterissä. Väyrynen on toiminut myös perustamansa Keminmaan keskustaseuran -paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja on Suomen Keskustan kunniapuheenjohtaja.

Puolue- tai yhdistyslaki ei ota kantaa, miten monessa puolueessa henkilö voi olla.

Voiko Paavo Väyrynen kuulua edelleen keskustaan?

Ratkaisu äänin 4-1 ei voi.

Paavo Väyrysen perustaman Kansalaispuolueen yksi asiantuntijajäsen, kauppatieteiden tohtori Keijo Varis Jyväskylästä uskoo, että Väyrynen rakastaa sydämensä pohjasta keskustaa ja on sitoutunut Suomen Keskustan alkuperäisille arvoille.

- Olen sataprosenttisen varma, että hän on aidosti ja jopa täysin epäitsekkäästi 70 vuotta täyttäneenä konkarina huolestunut keskustan ja Suomen nykyisen poliittisen johdon liiallisesta hurahtamisesta EU:n keskusvallan ja markkinaliberalismin nöyräksi orjaksi ja Venäjän pelon levittäjäksi Suomen kansan keskuudessa, Varis toteaa.

Hän ei ole itse Suomen Keskustan jäsen, eikä siksi kuulemma tiedä, mitä keskustan säännöt asiasta sanovat.

- On toimittava joka tapauksessa lakien ja puolueen omien sääntöjen mukaisesti, eikä sen mukaan, mitä minä tai kansa asiasta sanoo. Suomen kansalle olisi kuitenkin parempi, että keskusta erottaisi Väyrysen puolueestaan. Silloin saataisiin aidosti Suomen kansallista ja maakuntien ihmisten etua ajava puolue Suomeen kepun ja persujen rinnalle ja vaihtoehdoksi.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi arvioi, että Paavo Väyrynen on toimillaan valinnut eron Keskustasta, koska on perustanut toisen puolueen.

- Olen istunut Paavon kanssa Keskustan puoluehallituksessa useampia vuosia ja arvostan hänen kokemustaan ja työtään puolueeni hyväksi. Keskusta on kuitenkin kansanliike, ei yhden ihmisen show. Keskusta toivottaa Paavon varmasti tervetulleeksi takaisin, mikäli hän arvioi tilannetta uudelleen ja päättää luopua johtamastaan rekisteröidystä Kansalaispuolueesta. Mielestäni ihminen voi edustaa vain yhden puolueen arvoja kerrallaan.

Pitkäaikainen kansanedustaja, Keskustan historian tuntija ja tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa sanoo, että Paavo Väyrysen tulisi puolueen kunniapuheenjohtajana noudattaa itse hyväksymiään sääntöjä, joiden mukaan keskustan jäsen ei voi kuulua kahteen puolueeseen.

- Tämän tietäen hän on kuitenkin vienyt perustamansa puolueen puoluerekisteriin. 110-vuotiaaseen keskustan kansanliikkeeseen mahtuu erilaisia mielipiteitä, myös Väyrysen, enkä epäile hänen aatteellisuuttaan. Hän on yhä harvoja suomalaisia poliitikkoja, jotka kykenevät tulevaisuusorienteiseen ajatteluun. Keskustapuolue tarvitsisi häntä enkä työnnä häntä ulos puolueesta. Toivon hänen pysyvän puolueen jäsenenä ja hyväksyvän mielipiteiden kirjon.

Erikoistutkija, valtiotieteen tohtori Mari K. Niemen mielestä kriittisyydellä on puolueissa tärkeä sija.

- Paavo Väyrysen toiminta näyttää nyt kuitenkin hänen kasvattajapuolueensa kiusaamiselta. Hän haastaa keskustaa sekä sisältä, puolueen jäsenenä, että ulkoa, perustamastaan kilpailevasta puolueesta käsin. Inhimillisesti katsoen Väyrystä hiukan ymmärränkin. Keskustan jäsenyydestä luopuminen voi olla kunniapuheenjohtajalle vaikea paikka, onhan takana pitkä yhteinen taival ja komeaakin työjälkeä puolueessa. Toisaalta sitä suuremmalla syyllä kysyn: miksi heittää varjo aiemman uran ja yhteistyön ylle hedelmättömällä änkyröinnillä?

Maatalousyrittäjä, keskustan kansanedustajan 2007-2011 ollut Timo Kaunisto sanoo, että kahteen puolueeseen ei voi yhtä aikaa kuulua.

- Toivoisin, että Paavo Väyrynen harkitsisi vielä oman puolueen perustamista ja tulisi takaisin keskustaan. Suomessa on uusjako ja blokkiutuminen meneillään, jossa maaseudun puolustajia on vähän. Keskustalla ei ole vara jauhautua väliinputoajaksi. Asia on paisunut turhan isoksi. Väyrysen ja keskustan pitäisi harkita, yritetäänkö yhdessä vielä.

Timo Kaunisto kuvaa Paavo Väyrystä vahvasti vallalla käyväksi persoonaksi.

- Se on myös ymmärrettävää, sillä politiikassa pitää pyrkiä asemiin. Hänen uransa on ollut voittopuolisesti positiivinen. Tarvittaisiin rauhoittumista, eikä Paavolta ole reilua leimata nykyistä puoluejohtoa liberaaliksi saatikka lestadiolaiseksi. Se on ikävää.

