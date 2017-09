Puheenaihe: Voiko lakia rikkoa, jos haluaa auttaa?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttamiseen.

Palautuspäätöksen saaneita ja laittomasti maahan jääneitä turvapaikanhakijoita piilotellaan poliisin mukaan Suomessa. Pakkopalautuksia myös vastustetaan julkisesti, minkä poliisi näkee oman työnsä laittomana hankaloittamisena.

Voiko ihminen toimia lainvastaisesti ja auttaa turvapaikanhakijaa, jos kokee tämän joutuvan kärsimään palautuksesta? Onko laki ja lähimmäisen auttaminen nyt ristiriidassa?

Ratkaisu äänin 4-1 ei voi rikkoa lakia.

Oulun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen sanoo, että ihmisiä voi auttaa lahjoittamalla, ei "leikkimällä viranomaista."

– Migri tekee turvapaikanhakijoille tutkinnan, jossa tulijan tarinan uskottavuus koeponnistetaan tuhansista muista hakijoista saadulla ammattitaidolla. Ikätestit tehdään tarvittaessa, tulkit tunnistavat murteesta, onko hakija ilmoittamaltaan lähtöalueelta ja viranomaisreittejä saadaan alueen turvallisuustiedot. Mitään näistä työkaluista ei ole kielteisen päätöksen saanutta ihmistä piilottelevalla kansalaisella käytössään.

Tynkkysen mielestä auttaja pahimmassa tapauksessa hyvästä tahdostaan piilottelee ihmistä, joka onkin uhka yleiselle turvallisuudelle.

Imaami, Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan johtaja Abdul Mannan sanoo, että suurin osa turvapaikanhakijoista tulee olosuhteista, joissa he ovat vaarassa eivätkä he pysty elämään siellä normaalisti.

– Ihmisinä heillä on oikeus etsiä turvaa pelastaakseen henkensä. Historia on täynnä siirtolaisuutta. Monet profeetat olivat maahanmuuttajia. Yli miljoona suomalaista on maahanmuuttajia USA:ssa, Kandassa ja Ruotsissa, Abdul Mannan muistuttaa.

Hänen mielestään turvapaikanhakijoita voi auttaa vaikka se olisi lainvastaista.

– Ihminen säätää lait järjestääkseen elämänsä parhaalla tavalla. Jokaisen maan lakeja voidaan korjata aina paremmaksi. Jos maahanmuuttajat tarvitset apua, meidän täytyy auttaa heitä vaikka se olisi vastoin lakia, koska ihmisarvo kaikkea korkeammalla. Lain täytyy olla ihmisen hyväksi, ja lakia on välttämätöntä muuttaa, hän sanoo.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Satu Haapanen huomauttaa, että pakolaisten määrä ei vähene, joten Suomen on varauduttava huolehtimaan turvaa hakevista vielä pitkään.

Haapasen mielestä Suomessa harjoitetaan erittäin kovaa politiikkaa, jonka seurauksena on syntymässä paperittomien ihmisten ryhmä.

– Suomi voi välttää ongelman myöntämällä vaarassa oleville määräaikaisen oleskeluluvan – kuten tilanne oli aiemmin – jona aikana ihminen voi olla laillisesti maassa ja odottaa tilanteen rauhoittumista kotimaassaan. Lakia ei tule rikkoa, sillä se on demokratiamme ja yhteiskuntarauhamme perusta. Hädässä olevia on autettava laillisin keinoin, myös paperittomilla on oikeus perustuslain mukaiseen huolenpitoon.

Oulujoen seurakunnan kappalainen Satu Kreivi-Palosaaren mielestä on selvää, että lakia ei voi rikko, mutta joissakin tilanteessa inhimillisyys vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja.

– Jos äiti synnyttää, on kuljettajan ajattava ylinopeutta. Joskus elämä heittää sentyyppisen tilanteen eteen. Kristittynä näen mahdottomana sen tilanteen, että joku ihminen – henkensä hädässä – jää auttamatta. Pappina näen yhtä aikaa välttämättömänä yhteistyön viranomaisten kanssa. On tärkeää selvittää nopeasti, onko meille syntynyt tai syntymässä tilanteita, jotka saattavat ihmisen hengenvaaraan. Luotan suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja oikeustajuun, vielä.

Oulun diakonissalaitoksen ODL:n diakoniajohtaja Pekka Asikainen kertoo, että ODL tekee viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä ja keskustee myös epäkohdista avoimesti.

– Pitää vastata ei vastakkainasettelulle ja rasismille sekä ei tosiasiat unohtavalle sinisilmäisyydelle. Lain rikkominen ja työtä tekevien poliisien vastustaminen johtavat villin lännen meininkiin. Laki on ilmaisu yhteisestä oikeustajusta. Jos laki on huono, niin yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keino lain parantamiseen. Mielipiteiden kärjistyessä kannattaa laittaa jäitä hattuun. Kaikilla on hyvä tarkoitus, vaikka näkökulma on erilainen.

Mitä mieltä olet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden auttamisesta? Onko oikein, että autetaan vaikka lainvastaisesti, poliisin työtä haittaavasti? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.