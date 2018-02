Puheenaihe: Tarvitaanko syrjäkylille asuntojen romutuspalkkiota?

Pitemmän päälle on pyrittävä saamaan asumisen osuutta käytettävistä tuloista laskemaan, näin olisi enemmän tarjolla paremmin työllistävää kulutusrahaa.

Asuntolainan takaisinmaksu puolitettava, 10-12 vuotta on joskus ollut, olisi sopivampi edelleen.

Porkkanoilla ja kepeillä asumista ohjataan, vaikka ei erikseen tehtäisikään linjavalintaa, asuttaako enemmän väkeä sivummalle, vai ruuhkapaikoille, ketkä yleensä liikkeelle lähtevät, nuoret varsinkin.

Kun olen Hankasalmen kitukylältä alkujaan lähtenyt liikkeelle, en voi suositella maaseutu-asumista, ei kirkonkylillä, ei pienemmillä kylillä, eikä haja-asutusalueella, ellei ole ennestään maaseutukokemusta.

Toki liikettä on aina joka suuntaan, mutta moni on vuoden, parin jälkeen lähtenyt takaisin liikepaikoille, kun on kokenut maalla elämisen liian hiljaiseksi.

Ainakin verkkoja on oltava, kalaverkkojakin toki, mutta etätyön kannalta yleensä ihan ehdottomia on hyvät tietoverkot, nopeat yhteydet, jos on tarvista siirtää raskaita tiedostoja sukkelasti jne