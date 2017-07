Puheenaihe: Pitäisikö liikenteen kännykkäkuria kiristää?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa liikenteen kännykkäkuriin. Liikenneturvan selvityksen mukaan neljä viidestä kuskista vastaa puheluihin ajon aikana, ja tekstiviestejä ja sosiaalisen median viestejä lukee kolmannes kuljettajista.

Onnettomuustietoinstituutin tilastojen mukaan vuosina 2010–2015 Suomessa kuoli 24 ihmistä liikenneonnettomuuksissa, joiden syntymiseen myötävaikutti matkapuhelimen käyttö. Pitäisikö liikenteen kännykkäkuria kiristää Suomessa?

Ratkaisu: Äänin 3-2 liikenteen kännykkäkuria ei tarvitse kiristää.

Oululainen kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Mirja Vehkaperä pitää nykyistä lainsäädäntöä asianmukaisena. Ongelma on pikemminkin siinä, etteivät kaikki noudata lakia. Vehkaperän mukaan laitteiden ja palveluiden käyttö ajaessa muuttuu aiempaa turvallisemmaksi, kun tekniikka kehittyy.

– Kommunikointilaitteiden fyysinen näpertely heikentää liikenneturvallisuutta. Odotan enemmän kehitystä autojen langattomilta yhteyksiltä. Pelkkä hands free -järjestelmä ei enää riitä. Ääneen reagoiva puhelin- ja navigointilaitteisto voisi kuulua tulevaisuuden autojen vakiovarustukseen.

Myös Oulun Kellossa asuva Toyota-kuski Pasi Alatalo pitää nykylainsäädäntöä riittävänä. Alatalo ei kasvattaisi myöskään kännykän käytöstä aiheutuvien sakkojen summaa.

– Mielestäni satasen rikesakko on riittävä seuraus kännykän kädessä pitämisestä. Puhun toisinaan itsekin työmatkoja ajaessani hands freen kautta. Se on tehokasta ajankäyttöä. Sosiaalisen median käyttöä tai tekstiviestin kirjoittamista ajon aikana en hyväksy. Se on ihan eri tason juttu, hän sanoo.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen on kännykkäkurin kiristämisen kannalla. Hän painottaa, että matkapuhelimen käyttö ajaessa aiheuttaa väistämättä kuljettajan tarkkaamattomuutta.

– Puhelimeen vastaaminenkin älykännykällä edellyttää katseen siirtämistä laitteen näytölle. Toistaiseksi kuljettajan herpaantumatonta tarkkaavaisuutta tarvitaan turvalliseen liikenteeseen.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa kännykän käyttö ajon aikana on isompi ongelma kuin tilastot antavat ymmärtää.

– Onnettomuustietoinstituutin tekemä mopoautotutkimus osoitti, että huomion kiinnittyminen muuhun kuin liikenteeseen aiheuttaa paljon onnettomuuksia. Kun kuljettaja ei seuraa liikenneympäristöä, on selvää, että kolarit lisääntyvät – myös ne vakavat kolarit, joissa ihmisiä kuolee ja loukkaantuu, Ihalainen sanoo.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen ei kannata kännykän käyttöön liittyvän lainsäädännön tiukentamista. Hänen mukaansa kännykkäkuria tulisi kiristää ensisijaisesti lisäämällä valvontaa joko kännykkäratsioiden tai kameravalvonnan avulla.

– Maanteiden tavaraliikenne perustuu nopeaan tiedonvälitykseen ja älypuhelimien käyttöön. Kuljetusyritykset edellyttävät kuljettajien käyttävän ajon aikana hands free -laitteita, jotka mahdollistavat ajoneuvon turvallisen ohjaamisen. Huomiota tulisi kiinnittää myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden kännykkäkuriin vaaratilanteiden välttämiseksi.

Pitäisikö kännykän käytöstä ajon aikana antaa aiempaa isompia rangaistuksia? Vaikeuttaako pelkkä puhelimeen puhuminen keskittymistä liikenneympäristöön? Tulisiko matkapuhelimen käyttö liikenteessä kieltää kokonaan? Ota kantaa kommentoimalla juttua.