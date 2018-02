Puheenaihe: Pitäisikö kaikkien kirkon jäsenten saada osallistua piispojen valintaan?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa ajankohtaiseen piispojen valintaan. Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros käytiin 8.2. ja Oulun hiippakunnan piispanvaalin ehdokasasettelu on meneillään. Äänioikeus piispan vaaleissa on hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä lähinnä seurakuntien valitsemilla maallikoilla. Äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Pitäisikö äänioikeus piispojen valinnassa antaa kaikille kirkon jäsenille?

Ratkaisu äänin 3-2 kaikkien kirkon jäsenten pitäisi saada osallistua piispojen valintaan.

Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen puheenjohtajan Matti Taskilan mielestä nykykäytäntö, jossa papit ja maallikot yhdessä valitsevat piispat, on hyvä.

– Piispa on kaitsija, virka luonteeltaan teologinen. Piispojen tulee vaalia kirkon perustehtävän toteutumista. Valinnassa teologisella asiantuntemuksella pitää olla suuri merkitys, Taskila painottaa.

– Maallikkovalitsijoiden osuus on vahva verrattuna moniin kristillisiin kirkkoihin. Äänestämällä kirkollisvaaleissa kirkon jäsen voi osallistua piispojen vaaliin maallikkoedustajien kautta.

Taskila pelkää, että avoin kansanvaali voisi johtaa valintojen politisoitumiseen ja viihteellistymiseen, ja vaatisi rahakkaita kampanjoita.

– Tämä sopii huonosti kirkon elämään, hän lisää.

Teologian tohtori Terho Pursiainen laajentaisi äänioikeutta.

– Nykyiset piispanvaalien äänioikeutetut ovat vanhoillisempia kuin kirkon jäsenet keskimäärin. Epäasiallisin on arkkipiispan vaali. Arkkipiispa on koko kirkon piispa. Turkulaisilla on oma piispansa, valittakoon hänet Turun hiippakunnan äänin. Arkkipiispan valitkoon koko kirkon jäsenistö, Pursiainen linjaa.

– Tämäkään uudistus ei takaisi tasa-arvon ja ihmisoikeuksien huomioon ottamista kirkossa, hän muistuttaa,

– Kirkosta erotaan. Etenkin ne lähtevät, jotka ovat edistyksellisimpiä. Ketkä siis lopulta jäävät?

– Piispat ovat merkittäviä arvojohtajia koko yhteiskunnassa, vaikka heidän toimialueensa rajoittuukin kirkon piiriin. Olisi erittäin luontevaa, että kaikki kirkon jäsenet voisivat äänestämällä vaikuttaa näiden arvojohtajien valintaan, Oulun evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Mikko Raudaskoski toteaa.

– Mitä ilmeisimmin mielenkiinto kirkon jäsenyyttä kohtaan myös kasvaisi, jos tällainen vaikutuskanava olisi olemassa, Raudaskoski lisää.

Raudaskosken mukaan on myös poikkeavaa, että papit voivat merkittävällä osuudella vaikuttaa esimiehensä valintaan.

– Yleensä henkilökuntaa kuullaan esimiehen valinnassa, mutta lopullisen valinnan tekee muu taho. Piispanvaalissa ratkaisevan äänen soisi mieluummin seurakuntalaisille.

Teologiliiton puheenjohtajan Leena Pihlajamäen mielestä kirkon nykyinen päätöksentekojärjestelmä tekee kirkosta hitaan muutoksille, minkä vuoksi esimerkiksi naisten valitseminen piispoiksi on monessa hiippakunnassa edelleen mahdotonta.

– Jäsenäänestys antaisi tavalliselle rivijäsenelle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, ja voisi tuoda kirkon nykyisellään etäiseksi koetun johdon lähemmäksi seurakuntalaisia, Pihlajamäki näkee.

– Jäsenäänestyksessä olisi toki riskinsä, esimerkiksi liian matala äänestysprosentti tai epäolennaisten ominaisuuksien painottuminen valinnassa. Tietyssä mielessä näiltä riskeiltä ei kuitenkaan olla suojassa nytkään, Pihlajamäki lisää.

Oulaisten seurakunnan vs. kirkkoherra ja Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtaja Eija Nivala pitää tärkeänä, että seurakuntalainen on osallinen sekä seurakunnan että kokonaiskirkon päätöksenteosta.

– Piispanvaalissa tuo osallisuus ja demokratia voivat kuitenkin toteutua myös nykyisenkaltaisessa edustuksellisessa vaalitavassa, jota pidän varsin toimivana, Nivala toteaa.

– Vaikuttaminen tapahtuu tällöin jo seurakuntavaalissa, jossa valitaan seurakunnan luottamushenkilöt, jotka taas valitsevat esimerkiksi kirkolliskokousedustajat ja piispan vaalissa äänioikeutetut maallikot, hän tarkentaa.

– Rajallinen äänioikeutettujen joukko pystyy punnitsemaan valintaa monipuolisesti. Äänioikeutettujen maallikoiden ja papiston tasapainon on syytä säilyä jatkossakin. Näin piispa valitaan yhdessä.

