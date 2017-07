Puheenaihe: Pitäisikö hengellisten kesätapahtumien uudistua?  

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa hengellisten kesäjuhlien uudistustarpeeseen. Hengellisille kesäjuhlille kokoontuu jälleen tänä vuonna reilusti yli 150 000 sanankuulijaa. Viime viikonloppuna vietetyissä Suviseuroissa tehtiin kävijäennätys, kun tapahtumaan osallistui miltei 90 000 vierasta. Kirkollisilla kesätapahtumilla on vankka kävijäkuntansa, mutta kykenevätkö ne uudistumaan? Onko uudistumiselle edes tarvetta?

Ratkaisu: Äänin 4-1 hengellisten kesätapahtumien pitäisi uudistua.



Oulun yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan Liisa Lahden mukaan kesätapahtumien tulee uudistua. Lahti on käynyt herättäjäjuhlilla pienestä pitäen ja huomannut niiden uudistuvan jatkuvasti.

– Nyt Nilsiässä otetaan virallisesti käyttöön kieleltään uudistetut Siionin virret. Herättäjäjuhlilla on paljon musiikkia ja näytelmiä, ja on siellä ollut jopa nykytanssia. Nuorille on gospellauluja, ja bändit soittavat, Lahti kertoo.



Myös Herättäjä-Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Simo Juntunen on uudistusten kannalla. Juntusen mukaan juhlia myös uudistetaan askel kerrallaan.

– Tunnen parhaiten herättäjäjuhlat, joita uudistetaan muun muassa kehittämällä järjestämiseen liittyvää infrastruktuuria ja viestintää. Pidän tärkeänä tavoitteena, että ihmisille jää sopivasti aikaa myös toistensa kohtaamiseen ja hengailuun.



SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara on uudistusten suhteen varauksellisempi. Kaarivaaran mukaan Suviseurojen sisältöä ei ole tarpeen muuttaa.

– Suviseuroja on järjestetty vuodesta 1906 lähtien muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ohjelmassa vuorottelevat Raamatun tekstien pohjalta pidettävät seurapuheet ja virret sekä Siionin laulut. Puheissa keskeistä on saarna Jumalan valtakunnasta ja syntien anteeksiantamuksesta.



Raahelainen teologian tohtori Teemu Kakkuri kannattaa uudistumista. Myös hänen mukaansa juhlat ovat jo nyt jatkuvassa muutoksessa – joskin muutos tapahtuu kovin eri tahtiin.

– Näennäisesti puheenaiheet pysyvät vuodesta toiseen samoina, mutta tarkemmin katsottuna huomaa, että 2000-luvun suomalaiset elämänkysymykset ovat saaneet niissä sijaa, Kakkuri sanoo.



Alavieskan seurakunnan kirkkoherra Eija Nivala on samoilla linjoilla Kakkurin kanssa. Nivala sanoo, että hengelliset kesäjuhlat elävät ajassa ja uudistuvat osallistujiensa kautta. Myös perinteet pysyvät silti tärkeässä roolissa.

– Vaikka musiikki- ja kulttuuripitoinen oheisohjelma on lisääntynyt, runko on pysynyt muuttumattomana vuosikymmenestä toiseen. Ajankohtainen hengellinen puhe koskettaa yhä ja vetää kuulijoita.

Pitäisikö hengellisten kesätapahtumien uudistua? Miten tapahtumiin saataisiin uusia kävijöitä? Ota kantaa kommentoimalla juttua.