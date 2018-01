Puheenaihe: Pitäisikö gallupit kieltää vaalien edellä?

Kyllä tarvitsee. On niin noloa, nuo salamainokset ja kannanotot. Kirjamessut näyttää kuvaa hymyilevästä rouva Haukiosta. Sopiva hetki läväyttää mainosta esiin. En kyllä ymmärrä, mitä arvoa on kokoomateoksilla, sanoin sen jo Paasilinnallekin aikoinaan. Ehdottomasti arvokkaampaa on etsiytyä itse noiden kirjojen alkuperäisten kirjoittajien pariin. Jos itsellä ei ole jaettavaa kuin oma valinta, niin verrattomasti reilumpaa on antaa lukijoille hakuteokset. Tästä seuraa, että pistää miettimään, millainen kiinnitys kirjamessuilla on rouvaan ja rouvan valtaan taustalla? Tämä mainonta saa aikaan kannatusjoukkojen taustatoimintaa, valitettavasti. Olen saletisti varma, että kirjamessut pesevät kätensä tästä antamastaan valintavihjeestä.