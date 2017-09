Puheenaihe: Pitääkö sukupuoli häivyttää ammattinimikkeistä?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa mies-loppuisiin ammattinimikkeisiin.

Miesloppuisista titteleistä luovutaan Aamulehden teksteissä. Lehti ei käytä sellaisia ilmaisuja kuten luottamusmies, lakimies tai puhemies. Mies-päätteiset sanat korvataan sanalla, joka ei viittaa sukupuoleen.

Suomessa on lukematon määrä mies-loppuisia nimikkeitä. Täytyykö suomen kieltä muuttaa nykyistä sukupuolivapaammaksi? Voiko mieheen tai naiseen viittaavat sanat häivyttää?

Ratkaisu äänin 4-1 kyllä pitää luopua mies-loppuisista ammattinimikkeistä.



Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjunniemen mielestä perinteiset nimikkeet kuten kirvesmies on osa ammattilaisuutta.

– Ei kannata hätiköidä. En olisi nyt innokas muuntamaan kirvesmiestä joksikin muuksi. Käsite pitää sisällään laajan ammattilaisuuden. Pääasia, että ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti.

Harjunniemen mukaan perinne ja nykyaika ovat aina kohdanneet rakennusalalla. Mies-sanan käyttö on vähentynyt luontojaan. Rakennusmiehen rinnalle on tullut rakennustyöntekijä. Putkimies on putkiasentaja, laattamies laatoittaja.

– Mattomies toki vielä on. Maalari sopii kaikille. Myös muurari. Torninosturinkuljettaja niin ikään. Alakattoja tekee sisäkattoasentaja, pikikattoja kermieristäjä. Asfalttiporukassa on perämies, joka ehkä ajan saatossa muuntuu.



Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro kysyy, voisiko mies olla lentoemäntä?

– Hehän tekevät samaa työtä. Jos se tuntuu oudolta, niin miksi? Kieli muokkaa ajatteluamme. On aika muokata sitä vastaamaan todellisuutta.

Karju Aron mielestä sukupuolineutraali kieli on suositeltavaa kaikkialla, Euroopan neuvoston linjauksen mukaisesti.

– Naisia koskevat sukupuolitetut nimikkeet ovat yleensä liittyneet hoiva- ja palvelualaan. Niitä on nopeasti muutettu, kun alalle on tullut miehiä. Se, että miespäätteitä ei ole poistettu yhtä innokkaasti kertoo siitä, että mies on monen mielestä yhä ihmisen perusmuoto, neutraali.



Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara toteaa, että ammattinimikkeet luovat mielikuvia siitä, mitkä ovat miesten tai naisten ammatteja, ja ylläpitävät näin työmarkkinoiden erottelua.

– Euroopan neuvosto suositteli jo kymmenkunta vuotta sitten seksistisen kielen karsimista, ja tähän perustuen Suomen kielen lautakuntakin antoi vastaavan suosituksen. Kuvaavaa on, että mies-loppuisia ammattinimikkeitä on noin 500, mutta nainen-loppuisia ei ainuttakaan. Miksi mies ei voi olla ”lentoemäntä”, mutta nainen voi olla ”lakimies”? Lainsäädännössä olevien nimikkeiden muuttaminen – kuten puhemies – on hankalampaa, muttei sekään mahdotonta, Maarianvaara sanoo.



Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston suomen kielen professori Jaakko Leino huomauttaa, että aloitteita arvolatautuneiksi koettujen nimikkeiden uudistamiseksi on tehty ennenkin, esimerkiksi suomen kielen lautakunta jo kymmenen vuotta sitten ja moni muu taho jo paljon aikaisemmin.

– Tietysti on kummallinen järjestys, että aluksi yksittäinen tiedotusväline päättää lakata käyttämästä perustuslaissa säädettyä nimikettä. Virkatietä tilanne ei ole sanottavasti muuttunut, joten nyt on median tuen ja kansalaisaktiivisuuden aika, Leino sanoo.



Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustutkija Mervi Heikkisen mielestä ammattinimikkeet on tärkeää saada sukupuolineutraaleiksi jotta voidaan luoda tilaa sukupuolen moninaisuudelle työelämässä.

– Mies-pääte ammattinimikkeissä ylläpitää oletusta miehestä ammatin harjoittajana ja mahdollisesti myös ajatusta normatiivisesta mieheydestä. Nykyisen lainsäädännön mukaan ammattinimikkeet ja ylipäätään työelämä on avoin työntekijöille – miehille, naisille tai muunsukupuolisille.

Mitä mieltä olet mies-loppuisista ammattinimikkeistä? Pitäisikö niiden käytöstä luopua? Millaisilla sanoilla korvaisit niitä? Anna esimerkkejä! Vastaa kommentoimalla tätä juttua.